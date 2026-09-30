Ümraniye’de polis Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesine ilişkin 3 polisin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü

Ümraniye'de 22 Eylül 2025 tarihinde 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden Yunus Emre Geçti'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Aranan ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19) , Ihlamurkuyu 'da kendisini iyakalamak isteyen polislere direndi. Çıkan arbedede, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit oldu. Polis memuru K.H.S. ve saldırganın annesi P.G. (43) yaralandı. Şeyda Yılmaz'ı şehit edilmesine ilişkin 3 polis memuru hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

'RAMAZAN'IN İNİSİYATİF ALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık A.A ve taraf avukatları katıldı. Sanık polis memuru A.A. savunmasında, "Olay günü Şehit İsmail Akkoyun karakolunda grup amiri olarak görev yapmaktaydım. Akşam saatleri için görevliydim. Lavabodayken bir gürültü duydum. Çıktığımda polis memuru Ramazan, eylemi gerçekleştiren şahsın annesinin yemek getirdiğini, yemeği vermesi için biraz uzaklaştığını, bu esnada şahsın kaçtığını söyledi. Ben de hemen Whatsapp üzerinden diğer gruplara şahsın kaçtığını, tehlikeli olabileceğini ve destek gerektiğini söyledim. Bu esnada karakoldaki ana monitörden şahsın ne tarafa doğru kaçtığına polis memuru Adem ile baktık. Yine bu sırada araç istemiştim. Araç geldiğinde Adem, polis memuru Kürşat'ın şehit olan polis memuru Şeyda ile birlikte şüpheli şahsın peşinden gittiklerini, kendisinin vurulduğunu ve beni aradığını söyledi. Adem böyle söyleyene kadar iki memurumuzun şüpheli şahsın peşinden gittiğini bilmiyordum. Benim böyle bir talimatım olmadı. Normalde karakolda işlemler için bekleyen kişilerin herhangi bir sebeple aileleri ile görüştürmüyoruz. Ramazan'ın inisiyatif aldığını düşünüyorum. Savcıdan talimat gelene kadar şüpheli şahısları kimseyle görüştürmüyoruz. Tüm şüpheliler için böyle bir yol izleniyor. Daha öncesinde karakoldan bu şekilde kaçan olmadı ancak normalde lavaboda olmasaydım Ramazan'ın şüpheli şahsı ailesiyle görüştürmesine izin vermezdim. Meydana gelen olayda benim herhangi bir ihmalim yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

27 KASIM'A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 27 Kasım Cuma gününe erteledi.