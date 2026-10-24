Ümraniye'de sanayi sitesinde iş yerinin balkonu çöktü: 3 yaralı

'ÜZERİNDE ÇALIŞANLARLA BİRLİKTE ÇÖKTÜ'

Komşu esnaf İsmail Taşkın ise, "Çökme belirtisi zaten vardı. Yönetimimiz burayı koruma altına aldı, yıkım çalışması başlayacağı esnada bir anda olduğu gibi aşağıya indi. Üzerindeki çalışan personelle birlikte çöktü. 3 tane yaralımız var" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör