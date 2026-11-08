Umut etti kanseri yendi

Konya'da yaşayan lise öğrencisi 17 yaşındaki Sude Ay, 2 yıl önce hayatının dönüm noktalarından birini yaşadı. Okuldayken atletizm ile uğraşan Sude, aniden bacağında ağrı hissetmeye başladı. Zamanla bu ağrı vücuduna yayılırken, genç kız doktora başvurdu. Yapılan kontrollerde Sude'ye Temmuz 2024'te dördünce evre omurilik kanseri teşhisi konuldu. Aylarca hastanede yatarak tedavi gören ve bir daha hiç yürüyemeyebileceği söylenen Sude, hiçbir zaman umudunu yitirmedi. Ameliyatlar geçiren Sude özellikle futbol sevgisiyle hayata tutundu. İyi bir Konyaspor taraftarı olan Sude, hasta yatağında bile maçları takip etmeyi sürdürdü. Hastalık sürecinde binlerce kez kan veren, haftanın birçok gününü hastanede geçiren Sude, bu süreçte umudunu hiç yitirmedi. Üzülen ailesine bile moral veren Sude, gördüğü tedaviler sonrası mutlu haberi aldı. Sude, yapılan son kontrol sonucunda hastalığı yendiğini öğrendi. Sude artık sadece belirli aralıkla kontrole girecek ve tekrar yürüyebilmesi için fizik tedavi görecek.

OKULUMA DEVAM EDECEĞİM

Aldığı bu haberle çok mutlu olduğunu belirten Ay, "Bir an önce açık öğretimden devam edip okulumu bitirmek istiyorum. Ardından üniversitede gastronomi okumak istiyrum. Futbol sevgimle hayata hep pozitif baktım. Çünkü hayatta hem kötü hem de iyi şeyler olabiliyor. Bunun bilincinde bir insanım. Umudumu hiç kaybetmedim" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör