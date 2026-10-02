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Giriş Tarihi: 2.10.2026

Umut hırsızı vicdansız yakalandı

DMD hastası 5 yaşındaki Göktuğ’un hayata tutunma umudu olan bağış kumbaralarını çalan vicdansız yakalandı. Minik yavrunun hayallerini çalan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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Umut hırsızı vicdansız yakalandı
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Muğla'nın Milas ilçesinde, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Göktuğ Kurt(5) için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında iş yerlerine bırakılan 5 yardım kumbarası çalındı. Kumbaraları çalan Bünyamin Atılgan (27) tutuklandı. Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi'ndeki markette önceki gün, DMD hastası Göktuğ Kurt için Muğla Valiliği onaylı kampanya kapsamında iş yerlerine bırakılan yardım kumbaraları çalındı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Milas Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Bünyamin Atılgan olduğunu belirledi. Atılgan, çaldığı bir miktar parayla yakalanıp gözaltına alındı. Atılgan'ın, 21 ve 28 Eylül tarihlerinde Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı'ndaki bir pastanenin de aralarında bulunduğu 4 iş yerinden de Göktuğ için konulan yardım kumbaralarını çaldığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Atıglan tutuklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MUĞLA #MİLAS
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Umut hırsızı vicdansız yakalandı
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