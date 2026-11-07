Umut tacirlerine 34 ilde operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığına yönelik 34 ilde eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 81 organizatör ve 2 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şanıslardan 63'ü tutuklandı. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 111 araç ile 10 adet bot ve bot motoruna el konuldu. İçişleri Bakanlığı, "Ülkemizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi; insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla kararlılıkla sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör