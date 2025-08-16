ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ 2025-2026: Üniversite elektronik ve yüz yüze kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversite kayıt takvimini açıkladı. Hem çevrimiçi hem de yüz yüze yapılacak kayıt işlemlerine dair tarihler netleşirken, süreci kaçırmak istemeyen öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Üniversiteye yerleşen adayların, belirtilen tarihlerde kayıtlarını tamamlamaları büyük önem taşıyor. Gerekli belgeler, başvuru yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken adımlar ise üniversitelerin resmi web siteleri üzerinden adaylara duyuruluyor. İşte konuyla ilişkin merak edilen detaylar...
2025 Üniversite Kayıt Tarihleri ve Süreci
2025 YKS tercihleri, 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayların kayıt ve ek yerleştirme takvimleri de duyurulacak.
YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini Ağustos ayında tamamlayabilecek. Elektronik kayıt (e-Kayıt) yapmak isteyenler, işlemlerini e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek. Yüz yüze kayıt yaptırmayı tercih eden adaylar ise, yerleştikleri üniversitenin belirlediği kayıt merkezlerine ÖSYM'nin açıklayacağı tarihlerde başvuruda bulunabilecek.
Üniversite Kayıt (E-Kayıt) Nasıl Yapılır?
Elektronik kayıt (e-Kayıt), adaylar için hızlı ve pratik bir yöntem sunuyor. Öğrenciler, www.turkiye.gov.tr adresine e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altında yer alan "Üniversite e-Kayıt" seçeneğini kullanabilir.
Lise mezuniyeti bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı servisinden, askerlik durumu ise Asker Alma Dairesi'nden otomatik olarak kontrol edilir. Lise mezuniyet bilgisi doğrulanamayan adaylar, e-Kayıt işlemi yapamayacak ve yüz yüze kayıt için üniversitelere yönlendirilecektir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından https://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.