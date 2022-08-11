Üniversite kayıtları Ağustos ayının son haftası başlayacak. Şimdi milyonlarca adayın gündeminde YKS tercih sonuçları yer alıyor. Tercih yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıtları başlamış olacak. ÖSYM tarafından 2022-2023 üniversite kayıt tarihleri de açıklanmıştı. Peki; Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? İşte Üniversite kayıt tarihleri 2022-2023 ÖSYM bilgileri.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversite kayıtları, YKS tercih sonuçları ilan edildikten sonra başlayacak. ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzuna göre, üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekecek. Kayıtlar elektronik olarak da yapılabilecek.
Belirtilen tarihler içerisinde başvurusunu tamamlamayan adaylar, kayıt haklarını kaybedecek. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlemlerini tamamlayacak.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
ÜNİVERSİYE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.