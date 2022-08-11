Haberler Yaşam Haberleri Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ÖSYM ile 2022-2023 Üniversite kayıt tarihleri ve elektronik kayıt (e-kayıt) işlemleri
Giriş Tarihi: 11.8.2022 11:06

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ÖSYM ile 2022-2023 Üniversite kayıt tarihleri ve elektronik kayıt (e-kayıt) işlemleri

Üniversite kayıt işlemleri, binlerce üniversite adayının gündeminde yer alıyor. YKS tercih sonuçları için bekleyişini sürdüren öğrenciler, bir yandan da üniversite kayıt tarihleri araştırması yapıyor. Üniversite kayıt tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanan açıklandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan kayıt işlemleri, elektronik olarak da yapılabilecek. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor/bitiyor? 2022 Üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? İşte 2022 Üniversite e-Kayıt ekranı ve tüm detaylar…

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ÖSYM ile 2022-2023 Üniversite kayıt tarihleri ve elektronik kayıt e-kayıt işlemleri

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri başlayacak. Bu noktada aldığı puana göre tercihlerini gerçekleştiren üniversite adayları, üniversite kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Üniversite kayıt tarihleri, ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile netlik kazandı. Kayıt hakkı kazanan adaylar, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvuracak. Kayıtlar elektronik olarak da yapılabilecek. Peki, Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 Üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? İşte 2022 Üniversite kayıt tarihleri ve e-Kayıt ekranı…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI EN ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıtları, YKS tercih sonuçları ilan edildikten sonra başlayacak. ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzuna göre, üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt hakkı kazanan adaylarım, kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekecek. Kayıtlar elektronik olarak da yapılabilecek.

Belirtilen tarihler içerisinde başvurusunu tamamlamayan adaylar, kayıt haklarını kaybedecek. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlemlerini tamamlayacak.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİYE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ÖSYM ile 2022-2023 Üniversite kayıt tarihleri ve elektronik kayıt (e-kayıt) işlemleri
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