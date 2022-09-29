SON DAKİKA | Üniversite öğrencisi Azra’nın annesinden duygu dolu sözler: Kızıma müjdeli haberi vereceğim...

"MÜNEVVER KARABULUT OLAYINDA BÖYLE BİR ŞÜPHE OLDU"

Diyarbakır Adliyesi önünde habercilere açıklamada bulunan Mustafa Haytaoğlu, kafasında soru işaretleri kalmasın diye geldiğini söyledi. Haytaoğlu, "Münevver Karabulut olayında böyle bir şüphe oldu. Babası bunu dile getirdi. İşi sağlama almak için geldim. Ona Allah, rahmet etsin de diyemiyorum, ateşi bol olsun da diyemiyorum. Her şeyi Allah'a havale ediyorum.