SON DAKİKA | Üniversite öğrencisi Azra’nın annesinden duygu dolu sözler: Kızıma müjdeli haberi vereceğim...

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Mezide Haytaoğlu, AA muhabirine, kızını kaybetmenin acısını yaşamaya devam ettiğini söyledi.
Hükümlünün intiharının kendisini rahatlatmadığını belirten Haytaoğlu, "Adalet yerini buldu. Başka anneler benim gibi üzülmesin. O caninin ölmesi beni hiç rahatlatmadı, biraz daha acı çekmesini istiyordum." dedi.
Haytaoğlu, annelerin evlat acısı yaşamaması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Benim çektiğim evlat, ciğer acısını şimdi onun annesi de yaşayacak. İstemem annelerin üzülmesini ama annesi benim acımı şu an anlayacak. Yavrunun, ciğerin yok olması ne demekmiş. Allah'ın yarattığı kulun canını nasıl aldın? Onu Allah'a havale ediyorum. Yavrumun mezarına gideceğim. Haberi almıştır. Müjdeyi vereceğim, sarılacağım, öpeceğim, koklayacağım yavrumu. Bir nebze de olsa biraz rahatlamıştır."
Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, cesedini 13 parçaya ayırdığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde intihar etti. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, Münevver Karabulut olayında dile getirilen şüphe üzerine kente gelip savcı ile görüştükten sonra emin oldu.
"MÜNEVVER KARABULUT OLAYINDA BÖYLE BİR ŞÜPHE OLDU"
Diyarbakır Adliyesi önünde habercilere açıklamada bulunan Mustafa Haytaoğlu, kafasında soru işaretleri kalmasın diye geldiğini söyledi. Haytaoğlu, "Münevver Karabulut olayında böyle bir şüphe oldu. Babası bunu dile getirdi. İşi sağlama almak için geldim. Ona Allah, rahmet etsin de diyemiyorum, ateşi bol olsun da diyemiyorum. Her şeyi Allah'a havale ediyorum.
Orada onu avukatları savunamayacak, tek başına olacak. Belasını buldu. Bir nebze de olsa benim, yakınlarımın, ailemin, çevremin yüreğine su serpildi. İçimde kalan şu, bize bu iyiliği yaptı, intihar etti" dedi.
"VİCDANIMI RAHATLATMAK İÇİ, ÇOCUĞUMUN YANINA ÇOK RAHAT GİTMEK İÇİN BURAYA GELDİM"
"Keşke çocuğumun kaybolan kafasını, kaybolan ellerini bazı uzuvlarını yerini söyleyerek kendini öldürseydi" diyen Haytoğlu, "Artık kızımın mezarına çok rahat gitmek istiyorum. Bu haberi duydum, emin oldum, yine de vicdanımı rahatlatmak için, çocuğumun yanına çok rahat gitmek için buraya geldim. Allah herkesten razı olsun.
Devletimiz, hükümetimiz, herkes sahip çıktı. Emin oldum, savcıyla konuştum, ailesinin gelip alacağını, başka bir cenazeyi almayacağını. Kafam rahat olmazsa burada yatar, gitmem dedim. Sağ olsun savcı bey ikna etti" şeklinde konuştu.
"HABER YAPACAKKEN HABER OLDU"
Haytaoğlu, "Kuzumun mekanı cennet olsun, babasının savaştığını bilsin. Işıklar içinde uyusun. Saat 20.00 sularında kesici bir aletle intihar ediyor. Daha sonra ambulansta vefat ediyor. Kızım bir gazeteci adayıydı, meslektaşınız olacaktı. Haber yapacakken haber oldu" ifadelerinde bulundu.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'dan 28 Temmuz 2021'den itibaren haber alamayan ailesi durumu polise bildirmiş, genç kızın cesedi Varsak'taki ormanlık alanda gömülmüş halde bulunmuştu.
Gözaltına alınan Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30 Mayıs'ta yapılan karar duruşmasında sanık Ayhan, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel saldırı"dan da 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Diyarbakır 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı tek kişilik odada dün akşam intihar girişiminde bulunan hükümlü Ayhan, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.