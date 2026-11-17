Bursa'da dün saat 14.00 sıralarında Yenişehir-Orhangazi kara yolu Burcun Mahallesi'nde feci kaza meydana geldi. Kardeşi C.U. (15) ile kuzenleri Yağız E. A. (17) ve Hüseyin A. (23) ile birlikte gezintiye çıkan Ceylin Uğur'un iddiaya göre virajda kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atıp, ters döndü.
GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Sürücü Ceylin Uğur ile yanındaki kardeşi ve kuzenleri kazada yaralanırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Yenişehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan sürücü Ceylin Uğur doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Mudanya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 1'inci Sınıf Öğrencisi Ceylin Uğur, Kestel ilçesi Turanköy Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Turanköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ceylin Uğur'un ehliyetini 1 ay önce aldığı ve ailesinin de kaza yaptığı otomobili kendisine hediye ettiği öğrenildi.