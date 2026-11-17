GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Ceylin Uğur ile yanındaki kardeşi ve kuzenleri kazada yaralanırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Yenişehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan sürücü Ceylin Uğur doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.