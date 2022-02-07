Üniversite öğrencisi Derya Kuş’a sapık kabusu

Ankara'da yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Derya Kuş, kim olduğunu bilmediği bir internet kullanıcısı tarafından tam 7 aydır sistematik şekilde tacize uğradığını belirterek sosyal medyadan yardım çığlığı attı. Genç kadın, "Sefa Beyani" kullanıcı isimli tarafından aylardır aldığı hakaret ve ölüm tehditleri içeren mesajları paylaşarak yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi.
DEEPFAKE İLE PORNOGRAFİK İÇERİK
İddiaya göre Sefa Beyani kod isimli internet kullanıcısı, tecavüz etmekle tehdit ettiği Derya Kuş'un fotoğrafını deepfake tekniği ile yüzbinlerce kayıtlı takipçisi bulunan bir pornografik siteye yükleyip kişisel bilgilerini paylaştı.
YAKINLARI DA DEHŞETİ YAŞADI
Kişisel bilgilerinin paylaşılmasıyla sosyal medyada mahkum hayatı yaşamaya başlayan genç kadının yaşadığı dehşet bununla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre Sefa Beyani, Kuş'un sosyal medyadaki arkadaşlarına ulaşıp tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermeye devam etti. Sütyen ölçüsüne kadar bütün namahremi ifşa edilen genç kadın, adına açılan birçok hesabı mahkeme kararıyla erişime kapatsada da derdine derman bulamadı, yaşadıkları karşısında sosyal medyadan yardım istedi.
"PSİKOLOJİM BOZULDU"
Kuş, kendi hesabından yaptığı yazılı açıklamada "Sefa Beyani tarafından aylardır tehditlere, tacize ve hakaretlere maruz kalıyorum. Bu şahsın bana yaşattıkları yüzünden psikolojim bozuldu, sokağa çıkmaya ve sosyalleşmeye korkuyorum. Psikolojik tedavi görmeye ve ilaç kulanmaya başladım. Hayatım mahvoldu, okuluma bile devam etmekte zorlanıyorum" dedi.
KİRLİ ŞANTAJ
Kuş "7 aydır internet üzerinden sürekli bana tecavüz edeceğine dair paylaşımlar yapıp insan içine çıkamayacağımı iddia ederek kendisinin istediklerini yapmam gerektiğini söylüyor.