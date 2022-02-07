Üniversite öğrencisi Derya Kuş’a sapık kabusu

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Kuş, kendi hesabından yaptığı yazılı açıklamada "Sefa Beyani tarafından aylardır tehditlere, tacize ve hakaretlere maruz kalıyorum. Bu şahsın bana yaşattıkları yüzünden psikolojim bozuldu, sokağa çıkmaya ve sosyalleşmeye korkuyorum. Psikolojik tedavi görmeye ve ilaç kulanmaya başladım. Hayatım mahvoldu, okuluma bile devam etmekte zorlanıyorum" dedi.