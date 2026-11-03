Üniversiteden mezun olur olmaz işe giriyorlar! En hızlı iş bulan bölümler belli oldu

Üniversite tercihlerinde bölüm seçimi kadar mezuniyet sonrasındaki iş olanakları da belirleyici oluyor. Eğitimini tamamladıktan sonra kısa sürede iş bulmak isteyen adaylar, mezunlarının istihdama en hızlı katıldığı bölümleri araştırıyor. Açıklanan verilerde öne çıkan meslekler dikkat çekti.
Lisans programları arasında dil ve konuşma terapisi 2,4 ayla ilk sırada yer alırken, tıp ve özel eğitim öğretmenliği de öne çıktı. Ön lisans programlarında ise en kısa ilk iş bulma süresi polis meslek eğitiminde kaydedildi.
4. Özel eğitim öğretmenliği 4,4 ay
5. Eczacılık 4,6 ay
6. Ergoterapi 7,6 ay
10. Kontrol ve otomasyon mühendisliği
Listenin ilk sıralarında sağlık alanındaki bölümlerin ağırlıkta olması dikkat çekti. Dil ve konuşma terapisi mezunlarının ilk iş bulma süresi ortalama 2,4 ay olarak hesaplanırken, tıp mezunlarında bu süre 3,9 ay, özel eğitim öğretmenliği mezunlarında ise 4,4 ay oldu.
Mezuniyet sonrasında en kısa sürede işe girilen lisans bölümü dil ve konuşma terapisi oldu. Bu bölümden mezun olanların ilk işlerini bulma süresi ortalama 2,4 ay olarak kayıtlara geçti. Konuşma, dil ve iletişim bozukluklarının değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu alanında uzmanlaşan mezunlar, listenin ilk sırasında yer aldı.
Tıp fakültesi mezunları ise ortalama 3,9 aylık ilk iş bulma süresiyle ikinci sıraya yerleşti. Özel eğitim öğretmenliği 4,4 ayla üçüncü, eczacılık 4,6 ayla dördüncü oldu. Ergoterapi mezunlarının ilk iş bulma süresi ise ortalama 7,6 ay olarak hesaplandı.
TÜİK'in verileri, ön lisans mezunlarının ilk iş bulma sürelerini de ortaya koydu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 2024'te 16 ay iken 2025'te 15,8 ay olarak kaydedildi.
İlk işini en kısa sürede bulan ön lisans programları arasında 3 ayla polis meslek eğitimi ilk sırada yer aldı. Bu bölümü optisyenlik ve aşçılık takip etti.
Ön lisans programlarında ilk iş bulma süresi en kısa olan beş bölüm şöyle sıralandı:
Bölüm İlk iş bulma süresi
3. Aşçılık 10,8 ay
4. Eczane hizmetleri 11,6 ay
5. Sivil havacılık kabin hizmetleri 11,7 ay
TÜİK verilerine göre 2025 yılında lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 14,2 ay, ön lisans mezunlarının ise 15,8 ay oldu. Böylece lisans mezunlarının ilk işlerini bulma süresi ön lisans mezunlarına kıyasla daha kısa gerçekleşti.
Bölüm seçimi yapacak adaylar açısından bu veriler önemli bir gösterge sunarken, iş bulma sürelerinin mezunların kişisel özelliklerine, deneyimlerine ve iş gücü piyasasındaki koşullara göre değişebileceği de unutulmamalı.