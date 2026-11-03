Üniversiteden mezun olur olmaz işe giriyorlar! En hızlı iş bulan bölümler belli oldu

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ İLK SIRADA YER ALDI

Mezuniyet sonrasında en kısa sürede işe girilen lisans bölümü dil ve konuşma terapisi oldu. Bu bölümden mezun olanların ilk işlerini bulma süresi ortalama 2,4 ay olarak kayıtlara geçti. Konuşma, dil ve iletişim bozukluklarının değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu alanında uzmanlaşan mezunlar, listenin ilk sırasında yer aldı.

Tıp fakültesi mezunları ise ortalama 3,9 aylık ilk iş bulma süresiyle ikinci sıraya yerleşti. Özel eğitim öğretmenliği 4,4 ayla üçüncü, eczacılık 4,6 ayla dördüncü oldu. Ergoterapi mezunlarının ilk iş bulma süresi ise ortalama 7,6 ay olarak hesaplandı.