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Giriş Tarihi: 03.11.2026 16:58

Üniversiteden mezun olur olmaz işe giriyorlar! En hızlı iş bulan bölümler belli oldu

Üniversite diplomasını aldıktan sonra iş aramak için uzun süre beklemek istemeyen gençler, istihdam imkânı yüksek bölümlere yöneliyor. Bazı alanlarda mezunlar kısa sürede iş hayatına katılırken, bölümlere göre işe yerleşme süreleri arasındaki fark da dikkat çekiyor. Mezuniyet sonrası en hızlı iş bulunan bölümler belli oldu.

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Üniversiteden mezun olur olmaz işe giriyorlar! En hızlı iş bulan bölümler belli oldu
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Üniversite tercihlerinde bölüm seçimi kadar mezuniyet sonrasındaki iş olanakları da belirleyici oluyor. Eğitimini tamamladıktan sonra kısa sürede iş bulmak isteyen adaylar, mezunlarının istihdama en hızlı katıldığı bölümleri araştırıyor. Açıklanan verilerde öne çıkan meslekler dikkat çekti.

Üniversiteden mezun olur olmaz işe giriyorlar! En hızlı iş bulan bölümler belli oldu

Lisans programları arasında dil ve konuşma terapisi 2,4 ayla ilk sırada yer alırken, tıp ve özel eğitim öğretmenliği de öne çıktı. Ön lisans programlarında ise en kısa ilk iş bulma süresi polis meslek eğitiminde kaydedildi.

Üniversiteden mezun olur olmaz işe giriyorlar! En hızlı iş bulan bölümler belli oldu

Mezuniyet sonrası en hızlı iş bulunan lisans bölümleri

TÜİK verilerine göre lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 2024 yılında 14,4 ay iken 2025 yılında 14,2 aya geriledi. İlk işini en kısa sürede bulan lisans mezunlarının yer aldığı bölümler ise şöyle sıralandı:

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Üniversiteden mezun olur olmaz işe giriyorlar! En hızlı iş bulan bölümler belli oldu
Bölüm İlk iş bulma süresi
1. Bölüm İlk iş bulma süresi
2. Dil ve konuşma terapisi 2,4 ay
3. Tıp 3,9 ay
Üniversiteden mezun olur olmaz işe giriyorlar! En hızlı iş bulan bölümler belli oldu

4. Özel eğitim öğretmenliği 4,4 ay
5. Eczacılık 4,6 ay
6. Ergoterapi 7,6 ay

Üniversiteden mezun olur olmaz işe giriyorlar! En hızlı iş bulan bölümler belli oldu
7 İngilizce Öğretmenliği 8,4 ay
8 Maden Mühendisliği 8,5 ay
9 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 8,6 ay
Üniversiteden mezun olur olmaz işe giriyorlar! En hızlı iş bulan bölümler belli oldu

10. Kontrol ve otomasyon mühendisliği

Listenin ilk sıralarında sağlık alanındaki bölümlerin ağırlıkta olması dikkat çekti. Dil ve konuşma terapisi mezunlarının ilk iş bulma süresi ortalama 2,4 ay olarak hesaplanırken, tıp mezunlarında bu süre 3,9 ay, özel eğitim öğretmenliği mezunlarında ise 4,4 ay oldu.

Üniversiteden mezun olur olmaz işe giriyorlar! En hızlı iş bulan bölümler belli oldu

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ İLK SIRADA YER ALDI

Mezuniyet sonrasında en kısa sürede işe girilen lisans bölümü dil ve konuşma terapisi oldu. Bu bölümden mezun olanların ilk işlerini bulma süresi ortalama 2,4 ay olarak kayıtlara geçti. Konuşma, dil ve iletişim bozukluklarının değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu alanında uzmanlaşan mezunlar, listenin ilk sırasında yer aldı.

Tıp fakültesi mezunları ise ortalama 3,9 aylık ilk iş bulma süresiyle ikinci sıraya yerleşti. Özel eğitim öğretmenliği 4,4 ayla üçüncü, eczacılık 4,6 ayla dördüncü oldu. Ergoterapi mezunlarının ilk iş bulma süresi ise ortalama 7,6 ay olarak hesaplandı.

Üniversiteden mezun olur olmaz işe giriyorlar! En hızlı iş bulan bölümler belli oldu

ÖN LİSANS MEZUNLARI ARASINDA İLK SIRADA POLİS MESLEK EĞİTİMİ VAR

TÜİK'in verileri, ön lisans mezunlarının ilk iş bulma sürelerini de ortaya koydu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 2024'te 16 ay iken 2025'te 15,8 ay olarak kaydedildi.

İlk işini en kısa sürede bulan ön lisans programları arasında 3 ayla polis meslek eğitimi ilk sırada yer aldı. Bu bölümü optisyenlik ve aşçılık takip etti.

Üniversiteden mezun olur olmaz işe giriyorlar! En hızlı iş bulan bölümler belli oldu

Ön lisans programlarında ilk iş bulma süresi en kısa olan beş bölüm şöyle sıralandı:

Bölüm İlk iş bulma süresi

1.Polis meslek eğitimi 3 ay
2. Optisyenlik 9,9 ay
Üniversiteden mezun olur olmaz işe giriyorlar! En hızlı iş bulan bölümler belli oldu

3. Aşçılık 10,8 ay
4. Eczane hizmetleri 11,6 ay
5. Sivil havacılık kabin hizmetleri 11,7 ay

Üniversiteden mezun olur olmaz işe giriyorlar! En hızlı iş bulan bölümler belli oldu

ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ İŞ BULMA SÜRESİ KAÇ AY?

TÜİK verilerine göre 2025 yılında lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 14,2 ay, ön lisans mezunlarının ise 15,8 ay oldu. Böylece lisans mezunlarının ilk işlerini bulma süresi ön lisans mezunlarına kıyasla daha kısa gerçekleşti.

Bölüm seçimi yapacak adaylar açısından bu veriler önemli bir gösterge sunarken, iş bulma sürelerinin mezunların kişisel özelliklerine, deneyimlerine ve iş gücü piyasasındaki koşullara göre değişebileceği de unutulmamalı.

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Üniversiteden mezun olur olmaz işe giriyorlar! En hızlı iş bulan bölümler belli oldu
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