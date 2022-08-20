Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında ve hangi tarihte sorusuna özellikle yeni üniversiteye başlayacak olan adaylar yanıt arıyor. 2022 2023 üniversitelerin açılış tarihi yaklaşıyor ve üniversite kayıt tarihleri arasında öğrenciler kayıt olup artık bekleyişe geçecek. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022 2023 Özel ve devlet üniversiteleri ne zaman açılıyor, hangi tarihte?