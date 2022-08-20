Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında ve hangi tarihte sorusuna özellikle yeni üniversiteye başlayacak olan adaylar yanıt arıyor. 2022 2023 üniversitelerin açılış tarihi yaklaşıyor ve üniversite kayıt tarihleri arasında öğrenciler kayıt olup artık bekleyişe geçecek. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022 2023 Özel ve devlet üniversiteleri ne zaman açılıyor, hangi tarihte?
27 Temmuz- 5 Ağustos arasında alınan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları açıklanacak. Ardından boş kalan kontenjanlar için Ek Yerleştirme süreci başlayacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
MEB takvimine göre okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak. Yaz tatili de bu tarihte son bulmuş olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Alınan karara göre yeni akademik takvim, bu tarihte başladı.
2021 yılında üniversiteler, 13 Eylül tarihi itibarıyla açılmıştı. 2022 - 2023 için üniversitelerin eylül ayı sonu ve ekim ayı başına doğru açılması bekleniyor.
2022 - 2023 eğitim yılının başlama tarihi ise henüz net değil.