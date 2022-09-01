Eylül ayına girilmesiyle birlikte üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ''Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte?'' soruları, özellikle bu yıl üniversiteye başlayacak olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı tarihi 12 Eylül olarak duyurmuştu. Bu noktada gözler üniversitelerin açılacağı tarih için YÖK'ten gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. ''Üniversiteler ne zaman açılacak?'' sorusu, YÖK 2022-2023 takvimi ile yanıt bulacak. İşte, konuyla ilgili detaylar…
YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl üniversitelerin 13 Eylül tarihi itibarıyla açılacağını bildirmişti. Alınan karara göre yeni akademik takvim, bu tarihte başladı.
2021 yılında üniversiteler, 13 Eylül tarihi itibarıyla açılmıştı. 2022 - 2023 için üniversitelerin eylül ayı sonu ve ekim ayı başına doğru açılması bekleniyor. 2022 - 2023 eğitim yılının başlama tarihi ise henüz net değil.
MEB takvimine göre okullar, 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak. Yaz tatili de bu tarihte son bulmuş olacak.
2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlanıyor.
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.