Eylül ayına girilmesiyle birlikte üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ''Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte?'' soruları, özellikle bu yıl üniversiteye başlayacak olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı tarihi 12 Eylül olarak duyurmuştu. Bu noktada gözler üniversitelerin açılacağı tarih için YÖK'ten gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. ''Üniversiteler ne zaman açılacak?'' sorusu, YÖK 2022-2023 takvimi ile yanıt bulacak. İşte, konuyla ilgili detaylar…