Haberler Yaşam Haberleri Üniversiteler ne zaman açılacak? ÖSYM takvimi ile 2022-2023 üniversite ayın kaçında açılıyor, tarih belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 1.9.2022 14:46

Üniversiteler ne zaman açılacak? ÖSYM takvimi ile 2022-2023 üniversite ayın kaçında açılıyor, tarih belli oldu mu?

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala gündemdeki yerini aldı. MEB takvimine göre ilkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihi 12 Eylül olarak belirlenirken üniversitelerin açılış tarihi sorgulanıyor. Üniversite kayıtlarının da soma ermesiyle birlikte üniversiteye yeni başlayacak olan öğrenciler, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili gelişmeleri araştırıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte? YÖK takvimi ile 2022-2023 üniversitelerin açılacağı tarih…

Üniversiteler ne zaman açılacak? ÖSYM takvimi ile 2022-2023 üniversite ayın kaçında açılıyor, tarih belli oldu mu?

Eylül ayına girilmesiyle birlikte üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ''Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte?'' soruları, özellikle bu yıl üniversiteye başlayacak olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı tarihi 12 Eylül olarak duyurmuştu. Bu noktada gözler üniversitelerin açılacağı tarih için YÖK'ten gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. ''Üniversiteler ne zaman açılacak?'' sorusu, YÖK 2022-2023 takvimi ile yanıt bulacak. İşte, konuyla ilgili detaylar…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI SONA ERDİ!

YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı ve konuyla ilgili detaylar şu şekilde;

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR, AYIN KAÇINDA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl üniversitelerin 13 Eylül tarihi itibarıyla açılacağını bildirmişti. Alınan karara göre yeni akademik takvim, bu tarihte başladı.

2021 yılında üniversiteler, 13 Eylül tarihi itibarıyla açılmıştı. 2022 - 2023 için üniversitelerin eylül ayı sonu ve ekim ayı başına doğru açılması bekleniyor. 2022 - 2023 eğitim yılının başlama tarihi ise henüz net değil.

2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB takvimine göre okullar, 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak. Yaz tatili de bu tarihte son bulmuş olacak.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlanıyor.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

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Üniversiteler ne zaman açılacak? ÖSYM takvimi ile 2022-2023 üniversite ayın kaçında açılıyor, tarih belli oldu mu?
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