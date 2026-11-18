Türkiye'nin eğitimde uluslararası başarı grafiği yükseliyor. İlköğretim ve ortaöğretimde öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçen uluslararası araştırmalardan dünya üniversite sıralamalarına kadar pek çok alanda dikkat çeken sonuçlar elde ediliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) PISA 2025 araştırmasında Türkiye, fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk kez OECD ortalamasının üzerine çıktı. Üniversiteler de küresel sıralamalardaki görünürlüğünü artırdı. Bu gelişmeler, Türkiye'nin uluslararası eğitimdeki konumunu güçlendirirken eğitim hizmetleri ihracatı da önemli bir ekonomik değer oluşturuyor.

124 ÜNİVERSİTEYLE DÜNYA SAHNESİNDE

Yükseköğretimde de dikkat çekici bir tablo oluştu. Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'den 124 üniversite yer aldı. Türkiye, sıralamada temsil edilen üniversite sayısında ABD ve Hindistan'ın ardından 3'üncü oldu. ODTÜ, Koç, Sabancı ve Boğaziçi üniversiteleri dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girerken toplam 13 Türk üniversitesi ilk 1000'de yer buldu. QS 2027 sıralamasında ise 6 Türk üniversitesi ilk 500'e girmeyi başardı.

EĞİTİM İHRACATI 15 KAT ARTTI

Uluslararası alanda artan görünürlük, Türkiye'nin eğitim hizmetlerini dünyaya tanıtması açısından da önemli fırsatlar sunuyor. Yaklaşık 363 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Türkiye'de eğitim hizmetleri ihracatı, Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2012-2024 döneminde 15 kat artarak 2 milyar 865 milyon dolara ulaştı. Öğrencilerin barınma, beslenme, ulaşım ve diğer yaşam giderleri de hesaba katıldığında eğitim sektörünün ekonomiye katkısı daha da büyüyor.

EKONOMİYE 6 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Türkiye'de eğitim gören yaklaşık 363 bin uluslararası öğrenci yalnızca üniversitelerin değil, bulundukları şehirlerin ekonomisine de katkı sağlıyor. Öğrencilerin öğrenim ücretlerinin yanı sıra barınma, beslenme, ulaşım ve günlük ihtiyaçları için yaptıkları harcamalar, eğitim ihracatının ekonomik etkisini büyütüyor. Uluslararası öğrencilerin yıllık yaşam ve ek harcamalarının 3 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre eğitim hizmetleri ihracatı, öğrencilerin yaşam giderleriyle birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 6 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe işaret ediyor. Böylece eğitim, üniversitelerden konut sektörüne, ulaşımdan yerel esnafa kadar geniş bir alanda ekonomik hareketlilik oluşturuyor.

TÜRKİYE GÜVEN VERİYOR

Study in Türkiye.com Kurucusu Caner Otrakçı, uluslararası başarıların öğrenci tercihlerine dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, "Bir aile çocuğunu başka bir ülkeye gönderirken üniversitenin yanı sıra o ülkenin eğitim sistemine de güvenmek ister. Okul düzeyindeki ilerleme ve üniversitelerimizin uluslararası görünürlüğü, bu güveni destekleyebilecek önemli göstergeler" dedi.

MEZUNLAR GÖNÜLLÜ ELÇİYE DÖNÜŞÜYOR

Uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye katkısı mezuniyetle sona ermiyor. Eğitim yıllarında kurulan sosyal ve mesleki bağlar, ülkeler arasında yeni ticari ve akademik işbirliklerine de kapı aralayabiliyor. Otrakçı, "Burada yetişen bir mühendis, doktor ya da girişimci, kendi ülkesinde Türkiye ile yeni işbirliklerinin kurulmasına katkı sunabilir" dedi. Otrakçı'ya göre Türkiye'nin eğitimde elde ettiği itibarı sürdürülebilir kılmanın en önemli yolu, mezunların ülkelerine memnuniyetle dönmesini sağlamak.