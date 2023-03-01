Tornavidalı gaspçıyı öldüren Enes’e hangi gerekçeyle ceza verilmediği açıklandı

'KORKUTMAK İÇİN BACAĞINA HAMLE YAPTIM'

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü duruşmaya; Samsun'dan SEGBİS aracılığı ile katılıp, savunma yapan tutuksuz sanık Enes Kör, "Olay sabahı işe gitmek için evden çıktım. Cep telefonuma baktığım sırada birisi, 'Pişt, buraya gel' diyerek bağırdı. Daha sonra elindeki tornavida ile yanıma gelip, 'Cep telefonunu ver' dedi. Kendisine, 'Bana lazım' deyince, boğazımı sıkıp, tornavidayı karnıma dayadı. Korktum, canım yandı. Ben de yanımda taşıdığım bıçakla kendimi korumak ve onu korkutmak için bacağına hamle yaptım. Yaralanınca yere düştü, üzüldüm. Eve gidip, ağabeyime haber verdim. 'İlgilenin' dedim, geç kaldığım için işe gittim. Bu kişinin öldüğünü daha sonra çalıştığım depoya gelip, beni gözaltına alan polisten öğrendim. Çok üzüldüm" diyerek daha önceki ifadesini tekrar etti.

SAVCI, 18 YIL İSTEDİ

Davanın Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 18 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinin 'Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince, oy çokluğuyla Enes Kör'e ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

SABIKASI VE OTOPSİ RAPORU GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda, maktul Erkan Aysu'nun sabıkalarına ve otopsi raporuna dikkat çekilerek, "UYAP sistemi üzerinden alınan adli sicil kaydına göre, maktulün suç işlemeye yatkın bir kişiliğe sahip olduğu anlaşılmış olup, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre maktulün olay esnasında uyuşturucu madde aldığı sabittir" denildi. Ayrıca sanık Enes Kör'ün herhangi bir sabıkasının bulunmadığı, olay günü işine giderken saldırıya uğradığı belirtilen kararda; Kör'ün saldırıya uğradığı sırada çevreden yardım istediği ve beden gücünü kullanarak maktulü engellemeye çalıştığı ancak bunda başarılı olamayınca cebindeki bıçak ile Erkan Aysu'yu 3 yerinden yaralayarak saldırıdan kurtulduğuna dikkat çekilerek, "Sanığın vücut bütünlüğüne yönelik bu saldırının meşru savunma ile korunabilecek bir hakkı olduğu, sanığın vücut bütünlüğüne yönelik maktul tarafından yapılan bu saldırıya karşılık verdiği sabittir" ifadesine yer verildi.

'HEYECAN, KORKU VE TELAŞLA MAKTÜLÜ ÖLDÜRDÜ'

Erkan Aysu'nun elindeki tornavida ile Enes Kör'e saldırdığı ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu vurgulanırken, kararın hüküm bölümünde ise "Her ne kadar sanığın üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği sabit ise de sanığın eyleminin kendisine yönelik saldırıyı defetmek amacıyla yaptığı, ancak sanık tarafından meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan dolayı aşıldığı anlaşıldığından, kendisine ceza verilmesine yer olmadığı" görüşüne yer verildi.