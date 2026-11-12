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Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:01

Üniversiteli genç kız kendisini taciz eden genci 6 yerinden bıçakladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Remzi Güven Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda akşam saatlerinde meydana gelen olayda üniversite öğrencisi Z. D. (26) isimli genç kız, henüz bilinmeyen bir nedenle A. K. (23) ile yaşadığı tartışmanın ardından genç adamı vücudunun 6 ayrı yerinden bıçakladı.

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Üniversiteli genç kız kendisini taciz eden genci 6 yerinden bıçakladı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Remzi Güven Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda akşam saatlerinde meydana gelen olayda üniversite öğrencisi Z. D. (26) isimli genç kız, henüz bilinmeyen bir nedenle A. K. (23) ile yaşadığı tartışmanın ardından genç adamı vücudunun 6 ayrı yerinden bıçakladı. Bıçaklanan A.K., yaralı halde kendisini caddeye attı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A. K. ameliyata alındı. Ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

CİNSEL TACİZ İDDİASI

Yaşana korkunç olayın ardından polis ekipleri üniversite öğrencisi Z. D.'yi gözaltına aldı. Cinayet masası ekipleri tarafından ifadesi alınan Z.D., A. K.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve bıçaklama olayını bu nedenle gerçekleştirdiğini iddia ettiği belirtildi. Polis ifade işlemlerini ardından üniversite öğrencisi Z.R.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

#ANTALYA
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Üniversiteli genç kız kendisini taciz eden genci 6 yerinden bıçakladı
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