Üniversiteli kurye kaza kurbanı

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi olan Mehmet Aktaş (20), okul masraflarını çıkarabilmek için, boş zamanlarında kuryelik yapıyordu. Önceki akşam 19.00 sıralarında sipariş götürmek için motosikletle yola çıktı. Özgür Mahallesi'ndeki bölünmüş yolda kendi şeridinden giderken, hafif ticari aracıyla karşı yoldan gelen Ramazan Emre Ç., tren yolunun yakınındaki kavşaktan sola dönmek istedi. Bu sırada siparişi yetiştirmek için hızla gelen Aktaş, şeridini kapatan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan ve yola düşen Aktaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alınırken, kaza anı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Aktaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine gönderildi. Bir gece önce alkollü direksiyona geçen okul arkadaşının yaptığı kazada ölen ve yine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi olan Hasret Akbaş da toprağa verilmek üzere memleketi Hakkâri'ye gönderildi.Afyonkarahisar'da, R.K. yönetimindeki şehir içi minibüs, 2 Kasım'da geri manevra yaparken, aynı araçtan inen yabancı uyruklu 2 kişiyi altına alarak birinin ölümüne neden oldu. Düz yolda, önü de boş olmasına rağmen geri manevra yaptığı belirlenen R.K. tutuklandı. Aynı minibüsle geçen 5 Ağustos'ta meydana gelen kazada ise bu kez aracı kullanan N.K.'nın kapıyı açık bırakması nedeniyle yola düşen 50 yaşındaki bir kadının öldüğü ortaya çıktı.Adana'nın Seyhan ilçesindeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 20 metre uzaklıktaki üstgeçidi kullanmak yerine yoldan karşıya geçmeye çalışan Veli Efeoğlu, Yunus K.'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü.Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki Mehmet Salih Güvenç ölürken, 3 kişide yaralandı.