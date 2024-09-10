Üniversiteli olmak için son şans

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) herhangi bir bölüme tercih yapıp yerleşemeyen ya da tercih yapmayan tüm adayların yararlanabileceği ek yerleştirme döneminde bugün son gün. 11 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek ek yerleştirmede adaylara 24 tercih hakkı tanındı. Adaylar bu kez tercihlerini başarı sıralamalarına göre değil, genel yerleştirmeden sonra oluşan taban puanlarına göre yapacaklar. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) boş kalan kontenjanlarla ilgili sayısal verileri paylaşmadı ancak yayımladığı Ek Yerleştirme Kılavuzu'na göre kazanıp kayıt yaptırmayan 168 bin 86 adayla birlikte üniversitelerde 202 bin 257 kontenjan var. Açık öğretim ile 34 yaş üstü, depremzede, şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar çıkartıldığında örgün öğretimde 109 bin 832 kontenjan bulunuyor.Boş kontenjanlar arasında gözde üniversiteler ve en çok tercih edilen programlar da var. Örneğin ilk yerleştirmede kontenjanlarını dolduran Boğaziçi Üniversitesi'nde 29 boş kontenjan bulunuyor. Bunların 4'ü inşaat mühendisliğinde, 3'ü ise rehberlik ve psikolojik danışmanlık programında. Adayların en çok tercih ettiği, Türkiye'nin en köklü yükseköğretim kurumlarında da boş kontenjanlar oluştu. ODTÜ'de de 14 kontenjan açık durumda. Çoğunluğu eğitim fakültesinde yer alıyor. Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nda deniz ulaştırma ve işletme bölümünde 12, gemi makineleri işletmeciliğinde dokuz olmak üzere 21 boş kontenjan var.TIP fakültelerinde merkezi yerleştirmede 358 kontenjan boş kalmıştı. 59 adayın kazanıp kayıt yaptırmamasıyla tıpta boş kontenjan sayısı 417'ye ulaştı. Bunların 11'i devlet üniversitelerinde yer alıyor. Hukuk fakültelerinde de 986 boş kontenjan bulunuyor. Yerleştirmede 821 kontenjan kalmıştı, 165 kişi de kazanmasına rağmen kayıt yaptırmadı.EN çok kayıt kaçışı olan lisans programları arasında ilk sırada yer alan psikolojide toplam 11 bin 495 kontenjan vardı. 130 kontenjan boş kalmıştı ancak bin 72 aday kaydolmadığı için psikolojide boş kontenjan sayısı bin 202'ye çıktı. Bunun yalnızca 54'ü devlet üniversitelerinde geriye kalanlar vakıf ya da KKTC ile diğer yurt dışı üniversitelerinde.k tercih yapmayı düşünen adaylara tavsiyelerde bulunan Rehber Öğretmen ve Altınbaş Üniversitesi Ortaöğretim Destek Birimi Koordinatörü Ertuğrul Tut, "Boş kalan kontenjanlar, adayların hedefleri doğrultusunda değerlendirilmesi gereken önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor" dedi. "Ek yerleştirme, tercihlerini gerçekleştiren ve belirli bir puan barajını geçen öğrenciler için, eğitim hayatlarına devam edebilmeleri adına yeni bir fırsat sunmaktadır" diyen Tut adaylara şu önerilerde bulundu:Taban puanı oluşan bölümlerde aday öğrenci kendi puanına denk ya da kendi puanından daha düşük programları tercih edebilirler. Tercih edecekleri programın karşısında puan belirtilmemişse herhangi bir şart olmaksızın listelerine dâhil edebilirler.Yine bu süreçte tercih listemize dâhil edeceğimiz üniversiteleri ve bölümleri giderek yerinde görüp bilgi almak olumsuz bir sürprizin yaşanmasının önüne geçecektir.Adaylar tercih sıralamalarını ilk yerleştirmede olduğu gibi yine istek sıralarına göre sıralayabilirler. Listemizdeki tüm tercihlerin sizleri mutlu etmesi gerekmektedir.Bu süreçte ebeveynlerin de dikkatli olması gerekiyor. Adaya baskı yaparak istemediği bir alana yönlendirme ya da adayın isteklerini görmezden gelme, bir sene sonraki sınav motivasyonunu ya da öğrencilik hayatını olumsuz etkileyecektir.