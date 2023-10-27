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Giriş Tarihi: 27.10.2023 17:13 Son Güncelleme: 27.10.2023 17:49

Üniversiteliler “Gazze’de soykırıma hayır”

Gazze’de yaşanan katliamlara karşı verilen mücadeleye destek vermek amacıyla üniversiteli öğrenciler kampüste sergi ve kermes düzenledi.

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Üniversiteliler “Gazze’de soykırıma hayır”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri "Gazze'de soykırıma hayır" demek için kampüste sergi ve kermes düzenledi. 2 gün boyunca süren kermesten elde edilen gelirler Gazze halkına ulaştırılacak. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli başta olmak üzere akademisyenler ve öğrencilerden yoğun ilgi gösterdi.

Gazze'de yaşanan savaş dramına dikkat çekmek ve Gazze halkına maddi destek sağlamak amacıyla üniversiteli gençler kampüste kermes ve sergi düzenledi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ve akademisyenlerinin öncülüğünde hazırlanan kermes iki gün boyunca sürdü. Etkinliğe üniversite personelleri ve öğrenciler büyük katılım gerçekleştirdi. Kermesten elde edilen gelir ve toplanan bağışlar Gazze halkına ulaştırılacak. Kermes alanında aynı zamanda İsrail-Filistin savaşının görüntülerinden oluşan sergi de yer aldı.

SALDIRILAR İNSANLIK DIŞI

"Gazze'de Soykırıma Hayır Sergisi ve Kermesi"ni ziyaret eden Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli duygu ve düşüncelerini; "Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırıların bir an önce son bulması en büyük arzumuzdur. Masum bebeklerin, çocukların, sivil kadın ve erkeklerin bulunduğu yüzlerce Filistinli vatandaşın ölmesine ve yaralanmasına neden olan bu kanlı savaşın faillerini kınıyoruz. Hayatını kaybeden tüm Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kalanlarına baş sağlığı; yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. İlahiyat Fakültemiz çok anlamlı ve örnek bir etkinlik yapıyor. Ayrıca böyle bir etkinlikte akademisyenlerimizin özellikle de öğrencilerimizin bizzat yer almalarının örnek olması açısından etkinliği çok daha değerli kıldığı kanaatindeyim. İnsani duyarlılığın önemli bir göstergesi olan bu etkinliğe emek veren herkese teşekkür ediyorum" sözleriyle ifade etti.

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Üniversiteliler “Gazze’de soykırıma hayır”
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