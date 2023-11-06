Üniversiteye hazırlanan Nurican, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Kaza, gece Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Nurican Gök'ün kullandığı motosiklet, o sırada işten çıkan ve motosikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçen garson R.A.'ya çarptı. Gök ve R.A. yerde metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nurican Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı R.A. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada, üniversite sınavlarına hazırlandığı öğrenilen Nurican Gök'ün, kuryelik yaparak para biriktirdiği, bir süre önce kazaya karıştığı motosikleti satın aldığı ifade edildi. Türk Kızılay gönüllüsü olduğu belirtilen Gök'ün deprem bölgelerinde yardım faaliyetlerine katıldığı öğrenildi.

Gök'ün cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.