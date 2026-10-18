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Giriş Tarihi: 18.10.2026

Ünlü dizideki zehir imalatı gerçek oldu

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Emir SOMER Emir SOMER
Ünlü dizideki zehir imalatı gerçek oldu
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İstanbul'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonu, dünyaca ünlü "Breaking Bad" dizisini akıllara getirdi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ;salı günü Şişli'de bir sokakta park halinde bulunan yabancı plakalı bir karavandan ellerinde çantalarla çıkan iki kişi tespit etti. Şüphelileri takibe alan ve karavanın altına gizlenmiş 3 depoda sıvı sentetik uyuşturucu madde bulunduğunu saptayan polis, şüphelilerin 2 sokak ötede de bir ev kiraladıklarını belirledi. Karavanda bazı işlemlerden geçirilen sıvı uyuşturucu maddelerin söz konusu adreste katı hale getirilerek satışa hazırlandığı belirlendi. Adrese ve karavana operasyon yapıldı. Yapılan detaylı aramalarda, 162 kilogramı sıvı, 51 kilogramı katı ve kristalize halde olmak üzere 213 kilogram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzeme bulundu. Yakalanan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

'BREAKING BAD' DİZİSİNDEKİ GİBİ
Operasyon, ABD yapımı olan ve 2008-2013 yıllarında yayımlanan "Breaking Bad" dizisini hatırlattı. Dizide, Bryan Cranston'ın canlandırdığı Walter White ile Aaron Paul'un oynadığı Jesse Pinkman, polis tarafından yakalanmamak ve uyuşturucu üretimini gizli tutmak amacıyla şehir merkezinden uzaktaki bölgelerde bir karavanı seyyar laboratuvar olarak kullanıyordu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Ünlü dizideki zehir imalatı gerçek oldu
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