Ünlü isimlerden kadınlar gününe özel D&R buluşması

Kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R, imza günü, söyleşi ve müzik dinletileriden oluşan, birbirinden ünlü isimleri konuk ettiği eşsiz bir programla kadınlar gününü kutluyor. D&R'ın İstinyePark'taki mağazasında 3 gün boyunca gerçekleşecek özel programın konukları, yazar ve müzisyen Kürşat Başar, oyuncu ve yazar Başak Sayan ile Türkiye'nin ilk kadın futuristi Ufuk Tarhan.

Kürşat Başar, kitabı ve şarkılarıyla D&R'da

Yazar, gazeteci ve müzisyen Kürşat Başar, her kuşağın severek okuduğu, adeta kültleşmiş üçlemesini tek ciltte sunan "Dışarda Kötülük Vardı" adlı kitabıyla 6 Mart Çarşamba günü saat 15.00'te D&R İstinyePark mağazasında olacak. Kitaplarını imzalayacak olan Başar, en sevilen eserlerinden keyifli müzik dinletisi de gerçekleştirecek.

Türkiye'nin ilk ve tek kadın futuristi Ufuk Tarhan

Yazar, ekonomist ve Forbes listesinde yer alan Türkiye'nin tek futuristi Ufuk Tarhan, ilk kitabı T-İnsan'ın devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde kaleme aldığı "Yarının İşini Yarına Bırakma"yı 7 Mart Perşembe günü saat 16.00'da D&R İstinyePark mağazasında imzalayacak. Tarhan aynı zamanda, "Gelecek Deme Bana" isimli bir söyleşi de gerçekleştirecek.

Başak Sayan'la "Sen Değişirsen Her şey Değişir" sohbeti

Oyuncu, sunucu ve yazar Başak Sayan, kendi hayatının iplerini nasıl eline aldığını anlattığı ilk otobiyografik eseri "Sen Değişirsen Her şey Değişir"i 8 Mart Cuma günü saat 16.00'da D&R İstinyePark'ta okurları için imzalayacak. İmza günüyle birlikte Sayan, kitabına dair bir söyleşi gerçekleştirerek okurlarını eserine doğru daha içsel bir yolculuğa çıkaracak.