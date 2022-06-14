BTS hayranları derin üzüntü içerisinde. Dünyanın en ünlü K POP gruplarından BTS, dağıldığını açıkladı. Böylece 9 yıldır birlikte şarkılar çıkaran grup üyeleri kendi başlarına hayatlarına devam edecek. Yaptıkları açıklamada kararın isteyerek verildiğini söyledi. Hayranları da BTS neden dağıldı, neden ayrılıyor şeklinde sorular soruyor. Peki, K POP grubu BTS neden ayrılıyor, neden dağıldı?
BTS grup üyeleri yaptığı açıklamada solo kariyerlerine devam etmek için grubun dağıldığını, uzun süre şarkı çıkarmayacaklarını açıkladı. 9 yıldır birlikte olan grup üyeleri, son albümden sonra dağılma kararı aldı. Yapılan açıklamada yaklaşık 10 yıldır birlikte olduklarını, bir süre konser vermeyip şarkı çıkarmayacaklarını dile getirdiler. BTS hayranları büyük üzüntü yaşadı.