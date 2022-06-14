BTS hayranları derin üzüntü içerisinde. Dünyanın en ünlü K POP gruplarından BTS, dağıldığını açıkladı. Böylece 9 yıldır birlikte şarkılar çıkaran grup üyeleri kendi başlarına hayatlarına devam edecek. Yaptıkları açıklamada kararın isteyerek verildiğini söyledi. Hayranları da BTS neden dağıldı, neden ayrılıyor şeklinde sorular soruyor. Peki, K POP grubu BTS neden ayrılıyor, neden dağıldı?