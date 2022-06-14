Haberler Yaşam Haberleri BTS DAĞILDIĞINI AÇIKLADI! K POP grubu BTS neden dağıldı, neden ayrılıyor? K-pop hayranlarını hüzne boğan gelişme!
Giriş Tarihi: 14.6.2022 23:00 Son Güncelleme: 14.6.2022 23:01

BTS DAĞILDIĞINI AÇIKLADI! K POP grubu BTS neden dağıldı, neden ayrılıyor? K-pop hayranlarını hüzne boğan gelişme!

BTS DAĞILDIĞINI AÇIKLADI! K POP grubu BTS neden dağıldı, neden ayrılıyor? K-pop hayranlarını hüzne boğan gelişme!

Dünyanın en popüler gruplarından BTS ayrılık kararı aldı! Koreli müzik grubu BTS, yaptığı açıklamayla yıllardır devam eden gruplarını ayırmaya karar verdiklerini hayranlarına sosyal medya üzerinden bildirdi. K-pop grubunun hayranları ise derin üzüntüye girdi. Yeni şarkılarını beklerken grubun ayrılması büyük şoke yarattı. Sevenleri de BTS neden ayrılıyor, neden dağıldı sorusunu yöneltiyor. Peki, K POP grubu BTS neden dağılıyor? İşte detaylar...

BTS hayranları derin üzüntü içerisinde. Dünyanın en ünlü K POP gruplarından BTS, dağıldığını açıkladı. Böylece 9 yıldır birlikte şarkılar çıkaran grup üyeleri kendi başlarına hayatlarına devam edecek. Yaptıkları açıklamada kararın isteyerek verildiğini söyledi. Hayranları da BTS neden dağıldı, neden ayrılıyor şeklinde sorular soruyor. Peki, K POP grubu BTS neden ayrılıyor, neden dağıldı?

BTS NEDEN DAĞILDI?

BTS grup üyeleri yaptığı açıklamada solo kariyerlerine devam etmek için grubun dağıldığını, uzun süre şarkı çıkarmayacaklarını açıkladı. 9 yıldır birlikte olan grup üyeleri, son albümden sonra dağılma kararı aldı. Yapılan açıklamada yaklaşık 10 yıldır birlikte olduklarını, bir süre konser vermeyip şarkı çıkarmayacaklarını dile getirdiler. BTS hayranları büyük üzüntü yaşadı.

GRUP VEDA PARTİSİ DÜZENLEDİ

1 saatlik veda partisi düzenleyen grup üyeler, neden grubu dağıttıklarını açıkladı. Kararı vermekte zorlandıklarını açıklayan üyeler, olgunlaşmak için tek başlarına proje üretecekler. BTS böylece uzun süre şarkı çıkarmayacak.

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BTS DAĞILDIĞINI AÇIKLADI! K POP grubu BTS neden dağıldı, neden ayrılıyor? K-pop hayranlarını hüzne boğan gelişme!
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