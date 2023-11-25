Ünlü markaları taklit etmişlerdi! Oltalama yöntemiyle 2 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi...





PARALARI KRİTOYA ÇEVİRMİŞLER!

Şebeke yapılan operasyonda sonrasında detaylar gün yüzüne çıktı. Şüphelilerin, dolandırıcılık için banka hesaplarını kullandıran kişilere haftalık 4 bin TL maaş verdiği, suçtan elde edilen paranın izini kaybettirmek için de kripto paraya çevirdiği belirtildi.

Dolandırıcılık suçundan daha önceden kaydı bulunan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. Operasyon sonrasında dolandırıcılık için kurulan taklit siteler polis tarafından kapattırıldı.