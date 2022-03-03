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Giriş Tarihi: 4.3.2022

Ünlü oyuncu 51 yaşında hayatını kaybetti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
EMİR SOMER EMİR SOMER
Ünlü oyuncu 51 yaşında hayatını kaybetti
FİLM ve dizilerdeki kötü adam karakteriyle tanınan 51 yaşındaki Hüseyin Elmalıpınar, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Feriköy Mezarlığı yanında yürürken fenalaşarak yere yığılan Elmalıpınar, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1971'de Ankara'da doğan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Elmalıpınar, oyunculuğa Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. Ünlü aktör, "Çiçek Taksi", "Kurtlar Vadisi", "Deli Yürek" ve "Çocuklar Duymasın" dizilerinin yanı sıra 2007'de "Kutsal Damacana", 2009'da "Kolpaçino" filminde rol aldı.

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Ünlü oyuncu 51 yaşında hayatını kaybetti
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