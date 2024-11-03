Ünlü oyuncudan mühürlü koleksiyon

İki ayrı kılıçtan oluşan oyuncunun şirketine ait patentli üründe ayrıca mühürlü bir mektup bulunuyor. Mektubun sonunda, "Ürünümüze gösterdiğiniz alaka için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Serdar Gökhan, Nam-ı diğer Süleyman Şah' yazıyor.

SİZLER DAHA BÜYÜK HAYALLERİN PEŞİNDE OLUN

'Kuruluş Osman' ve 'Diriliş Ertuğrul' filmlerindeki 'Süleyman Şah' karakteriyle ekranlarımıza konuk olan ünlü dizi ve sinema oyuncusu Serdar Gökhan'ın 'Süleyman Şah Minyatür Koleksiyonu', hediyelik eşya dükkânlarında satılmaya başladı. Özel koleksiyonun içinde siyah ve kırmızı renklerden oluşan iki adet minyatür kılıç ile 'Ertuğrul Gazi Kılıç Modeli' hakkında bilgi ve Serdar Gökhan'ın ürünle ilgili yazıları ile mühürlü bir mektup bulunuyor. Yıllarca sinema sektöründe başrol oyuncusu olarak hep göz önünde olduğunu, oyunculuk yaptığı filmlerde bazen gülüp bazen üzüldüğünü anlatan Serdar Gökhan, oynadığı karakterlerde sadece Anadolu insanının saf ve temiz duygularını yansıtmaya çalıştığını belirtti. En son canlandırdığı 'Süleyman Şah' karakterini de herkesin çok sevdiğini koleksiyondaki bilgi notunda açıklayan Serdar Gökhan, " O günlerde gönlüme düşen bir hayal vardı. Ceddimizi hatırlatacak, insanımıza ve özellikle gençlerimize tarihini sevdirecek objeleri sizlere sunmak…Bugün bu hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerle sunduğumuz bu kılıçlara baktığınızda tarihe bir yolculuk yapacağınızı, atalarımızı daha da çok seveceğinizi umut ediyorum. Ben bir hayal kurdum, sizler daha büyük hayallerin peşinde olun" diyor.

"MEKTUBU AÇIP HEYECANLA OKUYORLAR"

Oyuncunun minyatür koleksiyonunu alanlar, içinden bir de Serdar Gökhan imzalı mühürlü mektupla karşılaşıyor. 'Kıymetli gönül dostumuz' diye başlayan mektupta koleksiyondaki ürünün patenti ve marka tescilinin Serdar Gökhan'ın şirketine ait lisanlı bir ürün olduğu anlatılıyor. Mektupta, "Ürünümüze gösterdiğiniz alaka için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Serdar Gökhan. Nam-ı diğer Süleyman Şah' yazıyor. Yıllardır Bilecik Söğüt'te Ertuğrul Gazi Külliyesi'nde hediyelik eşya satan Tuncay Demir de, "Burayı ziyaret edenler, özellikle Serdar Gökhan'ın mühürlü koleksiyonunu satın alıyorlar. Bazı müşteriler mühürlü mektubu heyecanla açıp okuduklarında çok memnun olduklarını, tarihimize sahip çıkmamız gerektiğini anlatıyorlar. Biz Söğütlüler olarak dizi oyuncularını buraya bekliyoruz" diye konuştu.