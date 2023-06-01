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Giriş Tarihi: 2.6.2023

Ünlü profesöre AYM’den müjdeli haber

İLKER TURAK İLKER TURAK
Ünlü profesöre AYM’den müjdeli haber
Anayasa Mahkemesi (AYM), depresyon ile beslenme arasındaki ilişkiye yönelik tıbbi açıklamaları nedeniyle İstanbul Tabip Odası tarafından para cezasına çarptırılan Prof. Dr. Canan Karatay'ın başvurusunu karara bağladı. Karatay'ın aldığı cezayı 'ifade özgürlüğünün ihlali' sayan yüksek mahkeme, para cezasının iptaline, ünlü profesöre ise tazminat ödenmesine hükmetti. Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 2016'da televizyon programında, ilaç şirketlerinin ticari kaygıyla hareket ettiğine, antidepresanlarla mutlu olunamayacağına ancak sağlıklı beslenmeyle mutlu olunabileceğine dair mesajlar vermişti. İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu ise, disiplin soruşturması başlatarak Karatay'a 1325 lira para cezası vermişti.

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Ünlü profesöre AYM’den müjdeli haber
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