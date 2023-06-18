Ünlü sanatçı Metin Milli hayatını kaybetti

Ankara'da bir süredir Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören ünlü sanatçı Metin Milli, çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.Mardin'de 1943'te doğan Milli, Ankara Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. İlk olarak askeriyede işe başlayan Milli, sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulundu.Müziğe 1978'de Ankara Radyosu'nda başlayan ve 15 albüm çıkartan Milli 4 altın plak ve kaset ödülü sahibi.Kendine has tarz ve tavırlarıyla Türk müziğine yeni bir soluk getirdi. Yaptığı müziği popüler Türk sanat müziği olarak tanımlayan sanatçı, bu yeni türün 1990'ların başlarına kadar öncüleri arasında yer aldı. "Seviyorum İşte" parçası ile müziğe damgasını vuran Metin Milli, "Çiçekler Yasta" adlı parçasının yer aldığı "Merhaba" adlı albümü ile zirveye çıkmıştı. "Müziği para kazanmak için değil, zevk için yapıyorum" diyen Milli, ticaretten kazandığı parayı müzik için harcadı. Evli ve bir çocuk babası olan Milli'nin hayat hikâyesini anlattığı "Hikayem" isimli bir kitabı da bulunuyor.