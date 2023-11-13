Ünlü Şef Yunus Emre Akkor anlattı! "Yemeklere baharat eklerken bu hatayı yapmayın!"

Ünlü Şef Yunus Emre Akkor, direkt nane gibi baharatların yağın içerisinde kızdırmanın, baharatları yakabileceğini ve tadını acıtabileceğini söylüyor. Bu nedenle bu noktada ilk yapılması gereken, çorbaya ekleme işlemindeki ufak bir teknik farklılıktan ibaret.