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Giriş Tarihi: 13.11.2023 13:03

Ünlü Şef Yunus Emre Akkor anlattı! "Yemeklere baharat eklerken bu hatayı yapmayın!"

Soğuk kış günlerine girerken iç ısıtan çorbalar da yeniden sofralarımızda birbirinden farklı çeşidiyle kendisine yer buluyor. Klasik olarak bilinen birçok çorbayı yaparken aslında “ezbere şekilde” eklediğimi baharatları, farklı bir teknikle çorbaya dahil etmek lezzetini arşa çıkaracak kadar önemli olabilir. İşte Ünlü Şef Yunus Emre Akkor’dan, o lezzet değiştiren püf noktası…

Ünlü Şef Yunus Emre Akkor anlattı! Yemeklere baharat eklerken bu hatayı yapmayın!

Özellikle nanenin kendine özgü aroması, salatalara ve yemeklere büyük bir lezzet katıyor. Genellikle direkt atmak yerine son aşamada yağda kızdırılan nane, hepimizin alışkın olduğu bir teknik.

Yoğurt çorbasından lebeniyeye, tarhana çorbasından mantıya birbirinden farklı tarifte kullanılan kızdırılmış nane tekniği, aslında direkt olarak yağda kızdırılmaması gerektiğini belirtiyor.

Ünlü Şef Yunus Emre Akkor, direkt nane gibi baharatların yağın içerisinde kızdırmanın, baharatları yakabileceğini ve tadını acıtabileceğini söylüyor. Bu nedenle bu noktada ilk yapılması gereken, çorbaya ekleme işlemindeki ufak bir teknik farklılıktan ibaret.

İlk aşamada yağı ayrı bir tavada kızdırın ve nane, pul biber gibi kızdırmak istediğiniz baharatı bir kepçeye toz halde alıp çorbanın üzerinde tutun. Kızdırdığınız yağı, direkt bu kepçenin üzerine dökerek, aynı anda çorbayla karıştırma işlemini yapın.

Bu sayede kızdırılmış yağ, baharatların aromasını acılaştırmadan ve yakmadan lezzetli dokusunu korumayı sağlarken, aynı zamanda çorbanın lezzetini de en üst düzeye çıkarabilir.

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Ünlü Şef Yunus Emre Akkor anlattı! "Yemeklere baharat eklerken bu hatayı yapmayın!"
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