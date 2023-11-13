Ünlü Şef Yunus Emre Akkor anlattı! "Yemeklere baharat eklerken bu hatayı yapmayın!"

Özellikle nanenin kendine özgü aroması, salatalara ve yemeklere büyük bir lezzet katıyor. Genellikle direkt atmak yerine son aşamada yağda kızdırılan nane, hepimizin alışkın olduğu bir teknik.
Yoğurt çorbasından lebeniyeye, tarhana çorbasından mantıya birbirinden farklı tarifte kullanılan kızdırılmış nane tekniği, aslında direkt olarak yağda kızdırılmaması gerektiğini belirtiyor.
İlk aşamada yağı ayrı bir tavada kızdırın ve nane, pul biber gibi kızdırmak istediğiniz baharatı bir kepçeye toz halde alıp çorbanın üzerinde tutun. Kızdırdığınız yağı, direkt bu kepçenin üzerine dökerek, aynı anda çorbayla karıştırma işlemini yapın.
Bu sayede kızdırılmış yağ, baharatların aromasını acılaştırmadan ve yakmadan lezzetli dokusunu korumayı sağlarken, aynı zamanda çorbanın lezzetini de en üst düzeye çıkarabilir.