Ünlü tatil cennetinde sert kurallar dönemi! Yasaklar başladı: Uymayana ağır ceza...

GÜRÜLTÜ, KALDIRIM VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ İÇİN KATI UYARILAR

Málaga Belediyesi yalnızca kıyafetle sınırlı kalmayarak şehir içi yaşam kalitesini korumaya yönelik başka kurallar da ilan etti. Belediye bu maddeler için henüz net bir ceza tutarı açıklamasa da denetimlerin sıkı tutulacağı vurgulandı.