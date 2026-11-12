Ünlü tatil cennetinde sert kurallar dönemi! Yasaklar başladı: Uymayana ağır ceza...

Ancak bu yoğun turist akını beraberinde ciddi kentsel sorunları da getirdi. Konut kiralarının fahiş seviyelere çıkması ve şehir merkezindeki tarihi mahallelerin kimliğini kaybetmeye başlaması üzerine yerel halk yaz boyunca protestolar düzenledi.
CEZASI 750 EURO!
Belediyenin yürürlüğe koyduğu yeni kurallar listesinin ilk sırasında kılık kıyafet düzenlemesi yer alıyor. Şehir merkezinde mayoyla dolaşan turistlere yönelik artan şikayetler üzerine çıkarılan yönetmelikle, sokaklarda ve kamuya açık alanlarda üst giysi giymek zorunlu hale getirildi.
Kıyafet kuralına uymayan turistlere kesilecek para cezası 750 euroya kadar çıkabiliyor.
GÜRÜLTÜ, KALDIRIM VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ İÇİN KATI UYARILAR
Málaga Belediyesi yalnızca kıyafetle sınırlı kalmayarak şehir içi yaşam kalitesini korumaya yönelik başka kurallar da ilan etti. Belediye bu maddeler için henüz net bir ceza tutarı açıklamasa da denetimlerin sıkı tutulacağı vurgulandı.
GÜRÜLTÜ YASAĞI
Yerleşim bölgelerinde bağırılmaması, şarkı söylenmemesi ve yüksek sesle müzik dinlenmemesi gerekiyor. Mahalle sakinlerinin dinlenme saatlerine; yaşlılara, hastalara, çocuklara, öğrencilere ve çalışanlara saygı gösterilmesi bekleniyor.
KALDIRIMLAR YAYALARA AİT
Bisiklet ve elektrikli scooter kullananların kaldırımlara çıkması yasaklandı; sürücülerin yalnızca kendilerine ayrılan özel yollarda ilerlemesi şart koşuldu.
TARİHİ ALANLARA ÖZEN
Çöplerin mutlaka çöp kutularına atılması, özellikle anıtların, tarihi alanların, park ve bahçelerin çevresinin temiz tutulması istendi.