Haberler Yaşam Haberleri Ünlü tatil cennetinde sert kurallar dönemi! Yasaklar başladı: Uymayana ağır ceza...
Giriş Tarihi: 12.11.2026 14:21 Son Güncelleme: 12.11.2026 14:26

Ünlü tatil cennetinde sert kurallar dönemi! Yasaklar başladı: Uymayana ağır ceza...

Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan İspanya'nın gözde turizm merkezi Málaga'da aşırı turizm baskısı yerel halkı harekete geçirdi. Kiraların yükselmesi ve tarihi mahallelerin dokusunun değişmesi üzerine isyan eden bölge sakinlerinin tepkisi sonuç verdi. İşte o kurallar ve cezası!

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Ünlü tatil cennetinde sert kurallar dönemi! Yasaklar başladı: Uymayana ağır ceza...
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Dünyanın en popüler tatil rotalarından biri olan İspanya'nın güneyindeki Málaga, 2023 yılında yaklaşık 14 milyon turisti ağırlayarak rekor kırdı.

Ünlü tatil cennetinde sert kurallar dönemi! Yasaklar başladı: Uymayana ağır ceza...

Ancak bu yoğun turist akını beraberinde ciddi kentsel sorunları da getirdi. Konut kiralarının fahiş seviyelere çıkması ve şehir merkezindeki tarihi mahallelerin kimliğini kaybetmeye başlaması üzerine yerel halk yaz boyunca protestolar düzenledi.

Ünlü tatil cennetinde sert kurallar dönemi! Yasaklar başladı: Uymayana ağır ceza...

Mahalle sakinlerinin isyanı üzerine turizm kurallarını güncelleyen yönetim, hem İngilizce hem de İspanyolca hazırlanan uyarı afişleriyle kapsamlı bir farkındalık ve denetim kampanyası başlattı.

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Ünlü tatil cennetinde sert kurallar dönemi! Yasaklar başladı: Uymayana ağır ceza...

CEZASI 750 EURO!

Belediyenin yürürlüğe koyduğu yeni kurallar listesinin ilk sırasında kılık kıyafet düzenlemesi yer alıyor. Şehir merkezinde mayoyla dolaşan turistlere yönelik artan şikayetler üzerine çıkarılan yönetmelikle, sokaklarda ve kamuya açık alanlarda üst giysi giymek zorunlu hale getirildi.

Ünlü tatil cennetinde sert kurallar dönemi! Yasaklar başladı: Uymayana ağır ceza...

Kıyafet kuralına uymayan turistlere kesilecek para cezası 750 euroya kadar çıkabiliyor.

Ünlü tatil cennetinde sert kurallar dönemi! Yasaklar başladı: Uymayana ağır ceza...

GÜRÜLTÜ, KALDIRIM VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ İÇİN KATI UYARILAR

Málaga Belediyesi yalnızca kıyafetle sınırlı kalmayarak şehir içi yaşam kalitesini korumaya yönelik başka kurallar da ilan etti. Belediye bu maddeler için henüz net bir ceza tutarı açıklamasa da denetimlerin sıkı tutulacağı vurgulandı.

Ünlü tatil cennetinde sert kurallar dönemi! Yasaklar başladı: Uymayana ağır ceza...

GÜRÜLTÜ YASAĞI

Yerleşim bölgelerinde bağırılmaması, şarkı söylenmemesi ve yüksek sesle müzik dinlenmemesi gerekiyor. Mahalle sakinlerinin dinlenme saatlerine; yaşlılara, hastalara, çocuklara, öğrencilere ve çalışanlara saygı gösterilmesi bekleniyor.

Ünlü tatil cennetinde sert kurallar dönemi! Yasaklar başladı: Uymayana ağır ceza...

KALDIRIMLAR YAYALARA AİT

Bisiklet ve elektrikli scooter kullananların kaldırımlara çıkması yasaklandı; sürücülerin yalnızca kendilerine ayrılan özel yollarda ilerlemesi şart koşuldu.

Ünlü tatil cennetinde sert kurallar dönemi! Yasaklar başladı: Uymayana ağır ceza...

TARİHİ ALANLARA ÖZEN

Çöplerin mutlaka çöp kutularına atılması, özellikle anıtların, tarihi alanların, park ve bahçelerin çevresinin temiz tutulması istendi.

Ünlü tatil cennetinde sert kurallar dönemi! Yasaklar başladı: Uymayana ağır ceza...

Yerel yönetimin başlattığı bu yeni dönemle birlikte, popüler tatil merkezinde turizm ile şehir yaşamı arasındaki dengenin yeniden kurulması hedefleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Ünlü tatil cennetinde sert kurallar dönemi! Yasaklar başladı: Uymayana ağır ceza...
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