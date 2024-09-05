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Giriş Tarihi: 5.9.2024 15:34 Son Güncelleme: 5.9.2024 16:33

Ünlü yönetmen Murat Aslan’ın acı günü

Türk sinemasına birçok başarılı yapımı kazandıran ünlü yönetmen ve yapımcı Murat Aslan’ın annesi Nevriye Aslan 5 Eylül 2024 Çarşamba günü hayata gözlerini yumdu.

Ece YILDIZ Ece YILDIZ
Ünlü yönetmen Murat Aslan’ın acı günü

Türk sinemasına "Maskeli Beşler" serisi, "Türkler Çıldırmış Olmalı", "Türkler Çıldırmış Olmalı: Mavi Vatan", "GDO Kara Kedi", "Pak Panter" ve "Umut" gibi birçok başarılı yapımı kazandıran ünlü yönetmen ve yapımcı Murat Aslan'ın annesi Nevriye Aslan, 5 Eylül 2024 Çarşamba günü hayata gözlerini yumdu.

Aslan ailesinin bu büyük acısını paylaşan sevenleri ve sinema camiası, başsağlığı mesajlarını iletmeye devam ediyor.

Aslan'ın annesinin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip 4. Levent Sanayi Mahallesi Camii'nden kaldırılacak.

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Ünlü yönetmen Murat Aslan’ın acı günü
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