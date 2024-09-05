Ünlü yönetmen Murat Aslan’ın acı günü

Türk sinemasına "Maskeli Beşler" serisi, "Türkler Çıldırmış Olmalı", "Türkler Çıldırmış Olmalı: Mavi Vatan", "GDO Kara Kedi", "Pak Panter" ve "Umut" gibi birçok başarılı yapımı kazandıran ünlü yönetmen ve yapımcı Murat Aslan'ın annesi Nevriye Aslan, 5 Eylül 2024 Çarşamba günü hayata gözlerini yumdu.

Aslan ailesinin bu büyük acısını paylaşan sevenleri ve sinema camiası, başsağlığı mesajlarını iletmeye devam ediyor.

Aslan'ın annesinin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip 4. Levent Sanayi Mahallesi Camii'nden kaldırılacak.