Ünlülere uyuşturucu operasyonu: İlyas Yalçıntaş’tan itiraf geldi! ’Üzülerek söylüyorum...’

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Yalçıntaş hakkında, mahkeme heyeti imza atma yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vermişti.

Ünlü şarkıcı tahliyesinin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak, yasaklı madde kullandığını itiraf etti.

Yalçıntaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Herkese merhaba. Uzun ve zorlu bir sürecin ardından yeniden sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yaşadığım süreci, hakkımdaki iddiaları ve bilinmesini istediğim gerçekleri tüm samimiyetimle sizlerle paylaştım. Bu süreçte yanımda olan, bana inanan, sevgisini ve desteğini esirgemeyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi yeniden müzikte, sahnede ve sizlerle birlikte olma zamanı. Öncelikle böyle bir konuyla hiç anılmak istemezdim. O yüzden sizden özür dilerim. Şunun altını önemle çizmek istiyorum, evimde bulunan hassas terazinin üzerinde herhangi bir yasaklı madde izine rastlanmamıştır. Ama size karşı dürüst olmak istiyorum. Üzülerek söylüyorum; birkaç kez yasaklı madde kullandım. Hata yaptım. Kötü örnek olduysam herkesten özür diliyorum''

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör