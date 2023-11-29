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Giriş Tarihi: 30.11.2023

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Kız çocuklarının okuması için büyük mücadele veren ve bu nedenle 39 yıl önce PKK’lı teröristlerce Batman’da şehit edilen Milli Eğitim Müdürü Şekip Akın minnetle anılıyor

AA
Unutmadık
Milli Eğitim Müdürü Şekip Akın, 1964'te o dönem Siirt'e bağlı olan memleketi Sason'un Erdemli köyünde başladığı öğretmenlik mesleğinde elde ettiği başarılar ve yüreği vatan sevgisiyle dolu çocuklar yetiştirmesiyle yöneticilerin dikkatini çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kadar yükseldi. Müdürlük görevine 1976'da başlayan Akın, ilçesinin ve bölge insanının kalkınması, gelişmesi için eğitim seferberliği çalışmalarında bulundu, yetişkinler için ise okuma yazma kursları açtı. Özellikle kız çocuklarının okumasına büyük önem veren ve bu nedenle terör örgütü PKK'nın hedefi olan Akın, 39 yaşındayken 6 Aralık 1984'te evinin önünde açılan ateş sonucu şehit edildi.



Şehidin eşi Şükran Akın, yetim kalan 5 çocuğunun yanı sıra aynı saldırıda yaşamını yitiren eltisinin öksüz kalan kızını onlardan ayırmayıp annelik yaptı. Şehit eğitimcinin Bursa'da yaşayan eşi Şükran Akın, evlendikleri 1970'te köy öğretmeni olan Akın'ın, ilçe merkezinde ilkokul müdürlüğü yaptıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirildiğini söyledi. Okumayı, okutmayı çok seven eşinin, eğitim çağındaki bütün çocukların okula gitmesini çok istediğini belirten Akın, "Birçok çocuğun ailesi, veli olarak onu gösteriyordu. Müfettiş gelirdi, bir hafta at üstünde köylere giderdi. O kadar uzaktı köyler. Seve seve gidiyordu. Kaymakam vekilliği de yapıyordu. Bütün kızlara ilaç oldu sanki. Kızları okula göndermiyorlardı. Bütün kapıları çaldı, kızları okula yazdırdı" dedi. Babasının vatanı ve milleti için özellikle kız çocuklarının okuması amacıyla büyük hizmetler verdiğine değinen Ragıp Akın, "Birlik ve beraberliği, sevgiyi nezaketiyle ortama yansıtan birisiydi. Babamın bendeki en büyük hatırası, karakteridir. Babam o kadar karakterli, o kadar şerefli ve o kadar vatan sevgisiyle yanan bir insandı ki gerçekten bendeki en büyük hatırası bu oldu" dedi. Akın, annesinin talebiyle Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 7 yıl önce Nilüfer ilçesindeki okulun adının Fethiye Şehit Öğretmen Şekip Akın İlkokulu olarak değiştirildiğini sözlerine ekledi. AA

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