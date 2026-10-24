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Giriş Tarihi: 24.10.2026

Unutursan yetim kalır

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ANKARA
Unutursan yetim kalır
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türkiye'de 60 ilde 8 bin, yurt dışında 21 ülkede 2 bin 139 olmak üzere toplam 10 bin 139 yetime her ay düzenli nakdi yardım ulaştırıyor. Yetimlere ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarında kıyafet ve gıda alışveriş yardım kartı verilirken sonbaharda kıyafet, eğitim öğretim yılı başında kırtasiye yardımı yapılıyor. TDV'nin, "Unutursan Yetim Kalır" projesine "bagis. tdv.org" adresindeki çevrim içi bağış kanalı üzerinden, vakfın genel merkezine veya il ve ilçe şubelerine başvurarak destek verilebiliyor. Bir yetimin hamisi olmak isteyen hayırseverlerin en az 1 yıllık himaye bedelini karşılaması gerekiyor. Birden fazla yetimin himayesi de üstlenilebiliyor. Aylık himaye bedeli 1500 lira, 28 euro veya 28 dolar olarak uygulanıyor. TDV, yıl sonunda yetimlere karne hediyeleri veriyor, sosyal ve manevi gelişimlerini destekleyen etkinlikler düzenliyor. Ayrıca "YETİM" yazıp 5601'e SMS göndererek, 200 lira destek de verilebiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TÜRKİYE
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