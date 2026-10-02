Uraloğlu’ndan Nevşehir’de birlik mesajı: "Artık buna dur diyelim"

Bakan Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli daha güçlü şekilde ortaya koymasına katkı sağlayacağını söyledi. Geçmişte toplumun farklı kimlik ve yaşam biçimleri üzerinden ayrıştırıldığını ifade eden Uraloğlu, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye süreci, ülkemizin enerjisini sinerjiye dönüştürmede eksik kaldığımız noktaları tamamlaması açısından kıymetli hale gelecek. Bizi bugüne kadar hep böldüler. Bazen Kürt, Türk; bazen Sünni, Alevi; bazen laik, antilaik diyerek farklı kamplara bölündük. Bu ülkenin gerçek enerjisinin sahaya yansıması maalesef bir şekilde engellendi. Artık Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde buna bir dur diyelim" dedi. Sürecin Türkiye'nin önündeki engellerin kaldırılması açısından önem taşıdığını belirten Uraloğlu, terörle mücadeleye ayrılan kaynakların ilerleyen süreçte farklı yatırım alanlarına yönlendirilebileceğini dile getirdi.

"NEVŞEHİR'İN TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKUSU ÇOK KIYMETLİ"

Nevşehir'in Anadolu'nun köklü kentlerinden biri olduğunu ifade eden Uraloğlu, Kapadokya başta olmak üzere kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin önemli bir turizm potansiyeli oluşturduğunu söyledi. Nevşehir'in kendi nüfusunun çok üzerinde ziyaretçi ağırladığına dikkat çeken Uraloğlu, turizmde yalnızca doğal ve tarihi güzelliklerin yeterli olmadığını belirterek, "Bir misafiri, bir turisti getirebilirsiniz. Ama onu güler yüzle karşılamazsanız bir daha getiremezsiniz" diye konuştu. Uraloğlu, Nevşehir halkının misafirperverliğine teşekkür ederek, kentte ulaştırma alanındaki yatırımların devam ettiğini kaydetti.

NEVŞEHİR'E 20 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bakan Uraloğlu, Nevşehir'e bugüne kadar ulaştırma ve altyapı alanında 20 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını, devam eden projelerin toplam büyüklüğünün ise 12 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Kentteki bölünmüş yol çalışmalarına da değinen Uraloğlu, Nevşehir'i çevre illere bölünmüş yollarla bağladıklarını, Aksaray yolundaki çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

HAVALİMANINDA KAPASİTE 2 MİLYONA ÇIKTI

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, havalimanının yolcu kapasitesinin 700 binden 2 milyona yükseltildiğini söyledi. Havalimanında yolcu kapasitesinin yanı sıra uçak park sahaları ve araç park alanları gibi birçok bölümde de düzenlemeler yapıldığını belirten Uraloğlu, çalışmaların tamamlanmasıyla tesisin bölge turizmine daha güçlü katkı sağlayacağını ifade etti.

NEVŞEHİR ÇEVRE YOLU İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Nevşehir'in hem şehir içi hem de transit ulaşım açısından yeni ulaşım arterlerine ihtiyaç duyduğunu belirten Uraloğlu, uzun süren değerlendirmelerin ardından çevre yolu projesinde uygulama aşamasına geçildiğini açıkladı. Milletvekilleri, il teşkilatı, belediye ve kent sakinleriyle yapılan istişarelerin ardından projenin güzergahının belirlendiğini aktaran Uraloğlu, "Çevre yolunun artık nihai kararını verdik. Projesini çok tartıştık, yerleşimini yaptık. Yapım çalışmalarına başladık. Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor" dedi. Kamulaştırma sürecinde belediyelerle iş birliği içerisinde çalışıldığını kaydeden Uraloğlu, projenin fazla uzamadan Nevşehir'e kazandırılacağını söyledi.

HAVALİMANI AÇILIŞI VE ÇEVRE YOLU TEMELİ AYNI PROGRAMDA

Uraloğlu, Kapadokya Havalimanı'ndaki çalışmaların tamamlanmasının ardından açılış programı düzenleneceğini belirterek, Nevşehir Çevre Yolu'nun temelinin de aynı program kapsamında atılmasının planlandığını açıkladı. Uraloğlu, "Önümüzdeki günlerde havalimanının tam bitmesiyle beraber hem havalimanının açılışını hem de çevre yolunun temel atmasını, o zamana kadar birazcık da ilerlemiş olur, inşallah sizin evladınız olan Akın Gürlek Adalet Bakanımızla beraber gelip hem açılışını yapacağız hem de çevre yolunun temelini atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GÜVEN ADASI"

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalara da değinen Uraloğlu, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki gelişmelere rağmen güvenli bir ülke konumunda olduğunu söyledi. Kuzeyde ve güneyde devam eden savaş ve çatışmalara dikkat çeken Uraloğlu, "Bütün bunların ortasında gerçekten güven adası olan bir Türkiye var" dedi. Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam etmesi gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, farklı düşüncelerin bulunabileceğini ancak milli ve manevi konularda ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör