Haberler Yaşam Haberleri Urfa polisinden telefon dolandırıcılarına kaynağında operasyon: Telefon ellerinde vatandaşla konuşurken yakalandılar
Giriş Tarihi: 29.11.2024 14:51 Son Güncelleme: 29.11.2024 14:53

Urfa polisinden telefon dolandırıcılarına kaynağında operasyon: Telefon ellerinde vatandaşla konuşurken yakalandılar

Ülkemizin kanayan yarası haline gelen telefon dolandırıcılarına Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinden büyük darbe vuruldu. Ellerinde telefonlarla Türkiye’nin her tarafından insanları arayıp kendilerini hakim savcı ya da polis olarak tanıtarak dolandıran 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Dolandırıcıları kaynağından bitirmeye çalışan Urfa Emniyetinin baskınında şüpheliler ellerindeki telefonu sobaya attı. İşte operasyonun detayları.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Urfa polisinden telefon dolandırıcılarına kaynağında operasyon: Telefon ellerinde vatandaşla konuşurken yakalandılar

Türkiye'nin dört bir tarafında binlerce kişi telefon dolandırıcılarının ağına düşüp milyonlarca lira parasını kaptırıyor. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bu dolandırıcılara karşı savaş açtı. Dolandırıcıları kaynağından kurutmak için harekete geçen ekipler vatandaşları telefonla arayıp kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan şüphelilerin peşine düştü.

TELEFONU SOBAYA ATTI

Urfa Polisi uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından Harran ilçesinde bir adres belirledi. Adrese dün yapılan baskında 6 şüpheli suçüstü olarak yakalandı. Şüphelilerden kimi polisi görünce kaçmaya çalışırken kimisi de elindeki cep telefonunu sobaya attı. Ama gözaltına alınmaktan kurtulamadılar.

15 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli ile birlikte 15 cep telefonu 5 bilgisayar 1 kamera ve 1 flash bellek ele geçirildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Urfa polisinden telefon dolandırıcılarına kaynağında operasyon: Telefon ellerinde vatandaşla konuşurken yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA