Urfa polisinden telefon dolandırıcılarına kaynağında operasyon: Telefon ellerinde vatandaşla konuşurken yakalandılar

Türkiye'nin dört bir tarafında binlerce kişi telefon dolandırıcılarının ağına düşüp milyonlarca lira parasını kaptırıyor. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bu dolandırıcılara karşı savaş açtı. Dolandırıcıları kaynağından kurutmak için harekete geçen ekipler vatandaşları telefonla arayıp kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan şüphelilerin peşine düştü.

TELEFONU SOBAYA ATTI

Urfa Polisi uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından Harran ilçesinde bir adres belirledi. Adrese dün yapılan baskında 6 şüpheli suçüstü olarak yakalandı. Şüphelilerden kimi polisi görünce kaçmaya çalışırken kimisi de elindeki cep telefonunu sobaya attı. Ama gözaltına alınmaktan kurtulamadılar.

15 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli ile birlikte 15 cep telefonu 5 bilgisayar 1 kamera ve 1 flash bellek ele geçirildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.