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Giriş Tarihi: 12.4.2023

Urfi Çetinkaya yakalandı

Emir SOMER Emir SOMER
Urfi Çetinkaya yakalandı
Uyuşturucu suçundan kırmızı bültenle aranan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Urfi Çetinkaya (74) İstanbul'da yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, Çetinkaya'nın Sarıyer'deki bir adreste saklandığı belirlendi. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyona, Terörle Mücadele ile Özel Harekat polisleri de katıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imali ile ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetinkaya, saklandığı adreste 5 suç örgütü üyesi ile birlikte gözaltına alındı.

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Urfi Çetinkaya yakalandı
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