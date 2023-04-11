Urfi Çetinkaya yakalandı

Uyuşturucu suçundan kırmızı bültenle aranan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Urfi Çetinkaya (74) İstanbul'da yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, Çetinkaya'nın Sarıyer'deki bir adreste saklandığı belirlendi. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyona, Terörle Mücadele ile Özel Harekat polisleri de katıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imali ile ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetinkaya, saklandığı adreste 5 suç örgütü üyesi ile birlikte gözaltına alındı.