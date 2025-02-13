Üsküdar’da 428 yıllık İmrahor Cami restore edildi: Tarihi cami dualarla ibadete açıldı

İstanbul'un tarihi yapılarından biri olan Üsküdar'daki 428 yıllık İmrahor Cami, ikindi namazı öncesinde dualarla ibadete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Üsküdar'daki İmrahor Camisi, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi desteğiyle yaklaşık 13 aydır restore ediliyordu. Yapılan restorasyonla yeniden doğan cami, 1597 yılında Sadrazam Cağalazade Sinan Paşa'nın mirahuru El-Hac Mehmed Ağa tarafından yaptırıldı. Daha önce 1898 yılında onarılan cami, 1941 yılında oldukça harap durumda iken 1966 yılında tekrar restorasyon geçirdi.

KESME TAŞTAN CAMİ

Kagir bir yapı olup duvarlarına kesme taş görünümü verilen cami, kare planlı olmakla birlikte çatısı ahşap ve minberi mermer, mihrabı mermer kaplamadır.Tek şerefeli minaresinin kaidesi kesme taş, üstü ise tuğla olan yapı, Mirahur Camii olarak da biliniyor. Caminin avlusunda ayrıca Başkadın Çeşmesi, İbrahim Paşa Su Terazisi ve sadaka taşı bulunuyor.

DUALARLA AÇILDI

Açılışa İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer. Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile vatandaşlar katıldı. Açılış öncesinde İmrahor Cami İmamı Sıddık Bektaş tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan konuşmaların ardından yapılan duayla tarihi cami ibadete açıldı.