Üsküdar’da CHP’li Meclis Üyesi Tahsin Epli AK Parti’ye geçti

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu CHP Meclis Üyesi Tahsin Epli'nin AK Parti'ye geçtiğini açıkladı. İlçe Başkanlığında gerçekleşen rozet takma törenine Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ve AK Parti Üsküdar İlçe yönetimi katıldı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu yaptığı açıklamada, "Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Tahsin Epli'nin AK Parti ailemize katılımı gücümüze güç kattı. Hoş geldiniz Tahsin Başkanım. Üsküdar sevdamızı ve hizmet gayemizi birlikte büyütecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Rabbim hayırlı, güzel hizmetlere vesile kılsın" dedi.

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