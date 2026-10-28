Üsküdar’da iki İETT otobüsü çarpıştı: 4 yaralı

İstanbul Üsküdar'da durakta bekleyen İETT otobüsüne durağa girmeye çalışan başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan otobüslerde hasar oluştu. Kaza, Üsküdar Göztepe Köprüsü üstünde Kadıköy istikametinde 14.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; durakta bekleyen İETT otobüsüne durağa girmeye çalışan İETT otobüsü arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İETT otobüsünün ön çamı parçalandı. Diğer otobüsün de arka kısmında hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazaya karışan ve kullanılmaz hale gelen otobüsler olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

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