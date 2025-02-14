Üsküdar’da toprak kayması 9 daire boşaltıldı

Üsküdar'da gece saatlerinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 4'er katlı iki bina boşaltıldı. Olay, 13 Şubat saat 23.00 sıralarında Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak'ta meydana geldi. 4'er katlı 2 binanın bahçesinin bulunduğu alanda toprak kayması oldu. Kopan toprak kütlesi, önceki yıllarda taş ocağı olarak kullanılan alana yığıldı.

Bina sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası 2 binada bulunan 9 daire, tedbir amaçlı boşaltıldı. Binaların giriş katlarında bulunan 3 dükkan da zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Boşaltılan binalarda yaşayan bazı bina sakileri geceyi geçirmek üzere akrabalarına giderken, bazı bina sakinleri ise çevredeki otellere yerleştirildi. Ekiplerin olayla ilgili hasar tespit çalışmaları yaptığı öğrenildi.