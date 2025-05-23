Üsküdar’daki lisede okul arkadaşını bıçakladı! Kız kavgası bıçaklı dehşete dönüştü! Şüpheli tutuklandı

Üsküdar'da 22 Mayıs günü özel bir okulda meydana gelen olayda çay ocağından bıçak alan E.B.(15), arkasından konuşarak kendisini zorbaladığını ileri sürdüğü arkadaşı E.Ç.(15)'yi tuvalete çağırdı. İddiaya göre E.B., elindeki bıçakla arladaşını kalbinden ve sırtından yaraladı. Olayın ardından kaçan E.B., polis ekipleri tarafından yakalanırken hayati tehlikesi bulunan ağır yaralı E.Ç., hastanede tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKE DEVAM EDİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, mağdur öğrenci E.Ç.'nin ifadesine başvuruldu. İddiaya göre, şüpheli E.B., sınıf arkadaşı olan E.Ç.'yi teneffüs sırasında lavaboya götürerek sırtından ve kalbine yakın bölgeden bıçakladı. Ağır yaralanan mağdurun hayati tehlikesi olduğu belirtilirken, doktor raporunda kalp etrafında kan toplanması olduğu, bıçak darbelerinin öldürmeye elverişli nitelikte bulunduğu vurgulandı.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, olay sonrası şüphelinin ifadesinde suçunu kabul ettiğini, pişmanlık beyanında bulunduğunu ve psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürdüğünü aktardı. Ancak mevcut delil durumu, mağdurun hayati tehlikesi ve suçun niteliği dikkate alınarak, şüpheli çocuğun adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talep edildi.

ÇAY OCAĞININ BIÇAĞIYLA LAVABODA DEHŞET

Şüpheli E.B., Hakimlik ifadesinde olay günü okulda teneffüste bulunduğu sırada, daha önce kendisine yönelik alaycı davranışlarda bulunduğunu iddia ettiği sınıf arkadaşı E.Ç.'yi lavaboya çağırdığını söyleyen E.B., çay ocağından aldığı bıçağı çıkardığını ve "korkutmak amacıyla" getirdiğini savundu. Lavaboya girdiklerinde aralarında sözlü bir tartışma yaşandığını belirten E.B., "Aslında kimse yoktu. Beni asık suratlı ve içine kapanık buluyorlardı. Elâ'ya 'senin hakkımda ne düşündüğünü anladım' dedim. Daha sonra da ne olduğunu hatırlamıyorum. Sadece cebimde bıçağı hissettiğimi hatırlıyorum" diye konuştu.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORUM"

E.B., olay sonrası bıçağı cebine koyarak okuldan ayrıldığını ve Üsküdar Meydanı'na gittiğini, burada zabıtaya giderek "Birini yaraladım, istemeden oldu" dediğini belirtti. Polis ekiplerince gözaltına alınan genç kız, ifadesinde psikolojik destek aldığını, ilaç kullandığını ve yaşadığı olaylardan pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

TUTUKLANDI

Hakimlik ise şüpheli E.B.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.