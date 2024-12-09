Üst komşuyu yara izi ele verdi

Esenyurt'ta 5 yıl önce gerçekleştirilen ve Atv'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında da araştırılan Nazlı Dere (67) cinayeti aydınlatıldı. Programdaki konuşmasında 'Kimseye zararı olmayan yaşlı bir kadındı' derken, kadının saldırıda yara aldığı yerleri göstermesiyle dikkat çeken üst komşu Enes Çetin (19), polis sorgusunda, kolundaki yara izinin işyerinde olduğunu söyledi. Bu iddia doğrulanmadığı gibi Adli Tıp da Çetin'in yaralanmasına sebep olan cisim ile cinayet aletinin uyumlu olabileceğini bildirdi. Ayrıca Dere'den alınan DNA ile Çetin'in DNA'sının da uyumlu olduğu anlaşıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 4 aya kadar hapsi istenen Enes Çetin mahkemece tutuklandı. Çetin'in hırsızlık amacıyla girdiği evde Nazlı Dere'yi 12 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra ziynet eşyalarını alarak kaçtığı belirtildi.