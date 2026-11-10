Usta çağırmadan ilk günkü haline döndürün! Mobilyanızdaki çizikleri kolayca giderin

Hem çiziklere hem bardak lekelerine: Vazelin

Sadece ince çizikler değil, ahşap yüzeylerde oluşan o sinir bozucu beyaz su ve sıcak bardak lekeleri için de vazelin tam bir kurtarıcıdır. Sorunlu bölgeye ince bir tabaka vazelin sürüp bir gece beklettiğinizde, ahşap bu nemi emerek eski canlı formuna geri döner.