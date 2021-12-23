Usta oyuncu Sezai Aydın’a veda

15 Şubat 1952'de Ankara
'da doğan Aydın, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olarak birçok yapımda rol aldı. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı çocuk eğlence programını da sunan Aydın, birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı. Yahşi Cazibe, Kınalı Kar ve Kaynanalar'ın da arasında bulunduğu birçok dizi ve sinema filminde de rol alan Aydın, ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde seslendirme ve oyunculuk dersleri verdi.