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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Usta oyuncu Sezai Aydın'a veda

Şerif Can Şerif Can
Usta oyuncu Sezai Aydın’a veda

Kalp yetmezliğinden dolayı hayata veda eden usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın son yolculuğuna uğurlandı. Aydın, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi

Ayı Yogi, Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş gibi unutulmaz karakterlere sesiyle hayat veren usta oyuncu Sezai Aydın (69), diyabete bağlı kalp yetmezliğinden önceki gün yaşamını yitirmişti.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sanatçısı Aydın için ilk olarak dün Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Aydın, Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.


15 Şubat 1952'de Ankara'da doğan Aydın, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olarak birçok yapımda rol aldı. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı çocuk eğlence programını da sunan Aydın, birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı. Yahşi Cazibe, Kınalı Kar ve Kaynanalar'ın da arasında bulunduğu birçok dizi ve sinema filminde de rol alan Aydın, ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde seslendirme ve oyunculuk dersleri verdi.
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Usta oyuncu Sezai Aydın'a veda
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