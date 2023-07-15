Haberler Yaşam Haberleri Vefat eden Tanju Tuncel'in cenaze programı belli oldu
Giriş Tarihi: 15.7.2023 17:02 Son Güncelleme: 15.7.2023 17:36

Vefat eden Tanju Tuncel'in cenaze programı belli oldu

'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3' başta olmak üzere birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda rol alan usta sanatçı Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının, yarın Erenköy Galip Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Vefat eden Tanju Tuncel’in cenaze programı belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından Tuncel'in vefatı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TANJU TUNCEL KİMDİR?

16 Şubat 1940'ta Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde okudu. 1963 yılında Şehir Tiyatroları Gençlik Tiyatrosuna başladı. Şehir Tiyatroları'nda oynadığı ilk oyun 'Otelci Kadın'dır. 25 Mart 1964 tarihinde Necdet Yakın'la evlendi. Don Rosita adlı oyunu Ayşe Emel Mesci ile birlikte sahneye koydu. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra seslendirme çalışmaları yapmış, sinema, tv dizileri ve reklam filmlerinde oynamıştır. 1979 yılında 'Kanlı Düğün' oyunuyla Avni Dilligil en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Tanju Tuncel, sanat hayatı boyunca sayısız dizi, filim ve tiyatro oyununda rol aldı.

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Vefat eden Tanju Tuncel'in cenaze programı belli oldu
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