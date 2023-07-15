Vefat eden Tanju Tuncel’in cenaze programı belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından Tuncel'in vefatı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TANJU TUNCEL KİMDİR?

16 Şubat 1940'ta Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde okudu. 1963 yılında Şehir Tiyatroları Gençlik Tiyatrosuna başladı. Şehir Tiyatroları'nda oynadığı ilk oyun 'Otelci Kadın'dır. 25 Mart 1964 tarihinde Necdet Yakın'la evlendi. Don Rosita adlı oyunu Ayşe Emel Mesci ile birlikte sahneye koydu. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra seslendirme çalışmaları yapmış, sinema, tv dizileri ve reklam filmlerinde oynamıştır. 1979 yılında 'Kanlı Düğün' oyunuyla Avni Dilligil en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Tanju Tuncel, sanat hayatı boyunca sayısız dizi, filim ve tiyatro oyununda rol aldı.