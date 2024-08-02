Usta tiyatrocu Genco Erkal son yolculuğuna uğurlandı

Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu, eseri sahneye taşıyan usta tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal, kan kanseriyle mücadeleyi kaybederek 86 yaşında hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal için, uzun yıllar sahne aldığı Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından usta sanatçı Genco Erkal'in üzerine Türk bayrağı örtülü naaşı Teşvikiye Camii'ne getirildi. Camideki töreni siyasetçi, sanatçı dostları katıldı. Cenazede Nazım Hikmetin şiirleri ve dövizlerle usta sanatçıya veda edildi.

Törene sanatçı dostlarının yanı sıra sevenleri ve birçok vatandaş katıldı. Düzenlenen tören Fazıl Say ve Seranad Bağcan'ın anma sahnesiyle başladı. Gösteride Nazım Hikmet'in "Memleketim" şiiri ve ardından "İnsan insan" bestesi seslendirildi. Seslendirilen bestelere vatandaşlar alkış ile eşlik etti.

Usta sanatçı Genco Erkal Teşvikiye Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan ikindi namazına mütakip cenaze namazı sonrası sloganlar eşliğinde omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Genco Erkal kalabalık topluluğun katıldığı cenaze merasiminden sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törende Fazıl Say, usta sanatçıyı, "ben ondan çok şey öğrendim. Disiplini, çalışkanlığı, ideolojisinden hiçbir şekilde vazgeçmemeyi, hepimize çok şey vermiştir" dedi.