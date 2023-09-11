İstanbullunun ulaşım çilesi! Seferler azalınca vatandaş saatlerce duraklarda bekledi

VAR OLAN OTOBÜSLERİN SAATLERİ ÇOK SEYREK

Var olan otobüs seferlerinin çok seyrek olması ve kullanılan otobüslerin de sık sık arızalanması vatandaşları saatlerce duraklarda beklemeye mahkum oldu. Otobüs saatlerinin seyrek olması sebebiyle duraklarda bekleyen mahalle sakinleri, oluşan kalabalık sebebiyle otobüslere binmekte zorluk çekerken tıklım tıklım otobüslerde yolculuk etmek zorunda kalıyor. Durumun biran önce düzeltilmesini isteyen mahalle sakinleri, ulaşım zulmünün bilmesini istedi.

GÜN İÇİNDE DEĞİŞKEN SAATLERDE SEFERLER

Burhaniye - Üsküdar Harem arasında çalışan 11 BE numaralı İETT otobüsü, sabah 06.25'te Burhaniye'den başlayan seferlerinde gün içinde 07.50, 10.00, 11.45, 13.20, 15.25, 17.55 ve 20.10 saatlerinde Üsküdar Harem'e hareket ederken, Harem'den 07.00, 09.00, 10.50, 12.35, 14.25, 16.45, 19.05 ve 21.00 saatleri arasında Burhaniye Mahallesi'ne hareket ediyor.

İNSANLARI ÇİLEDEN ÇIKARTAN SEFER SAATLERİ

Mahalle sakinlerinin kullandığı bir diğer hat olan Burhaniye Mahallesi Üsküdar Marmaray arasında çalışan 11 C numaralı İETT otobüsü ise sabah Burhaniye'den 06.00'da başlarken 08.00'e kadar 15 dakikada bir, 08.00'den 09.20'ye kadar 20 dakikada bir, 09.20'den sonra ise 30 ve 40 dakikada bir Üsküdar Marmaray'a sefer yapıyor. Marmaray'dan Burhaniye Mahallesi'ne dönüş ise 14.00'te başlayan seferler 14.00, 14.40, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.40 ve 22.20 saatlerinde yapılıyor. Bölgeye ulaşımda kullanılan başka iki hattın ise sefer sayıları daha da az.

"ULAŞIM FELÇ OLDU"

Defalarca İBB yönetimine başvurduklarını söyleyen Üsküdar Burhaniye Mahallesi Muhtarı Kadir Uğurtay, yaşadıkları çaresizliği Sabah Gazetesi'ne anlattı. Kadir Uğurtay, "Mahallemizde 9 ay önce sarı dolmuşlarımız vardı. Sarı dolmuşlarımızı UKOME hiçbir alt yapı hazırlamadan bunları taksiye döndürdü. Burada zaten her gün 4 seferimiz araç arızasından dolayı iptal oluyor. Üstelik bu iptal olan seferler 45 dakikalık seferler. Bu seferler iptal olunca bizler 2.5- 3 saat mecburi bekliyoruz. Duraklarda bekleyen insan sayısı yolcu sayısı artıyor. Yaşlılarımız çok sıkıntı çekiyor. Dolmuşları da kaldırdıktan sonra mahallede ulaşım felç duruma geldi. Ben İBB'de üst yönetimden alt kademeye kadar bir çok kişiyle görüşmeme rağmen öteleye öteleye eylül ayının ilk haftasına geldik. Bir hafta sonra okullarımız açılacak. Zaten otobüs seferlerimiz yetersiz. Zaten otobüslerimiz hep arıza yapıyor." dedi.

"BU HİZMETİ YAPMAK İÇİN OY ALDILAR"

Muhtar Kadir Uğurtay, "İBB söylediğimiz sıkıntılarımıza kulak asmadı. Artık cevap bile vermiyorlar. Sorunlarla ilgilenecek bir yetkili bulamıyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Ya arızalı otobüsleri tamir etsinler ya da dolmuşlar yeniden faaliyete başlasın. Ulaşımdan dolayı mahalleli isyan bayrağını açmış durumdadır. Yollarda duraklarda beklediğini gördüğüm yaşlıları engellileri kendi aracımla Üsküdar'a bırakıyorum. İBB, insanlara bu hizmeti yapmak için oy almış, bu hizmeti yapmak zorundadır. Otobüs yoksa bizim sorumluluğumuz mudur? Biz mi otobüs alacağız? Mahalleliler olarak yardım toplayalım otobüs mü alalım. Bu hizmeti biz mi sürdüreceğiz. Ben sorunları her kademeye kadar dile getirdim. Cevap alamadım. Gerekirse İBB önünde belediyeyi protesto edeceğim." açıklamasında bulundu.

"ULAŞIMDA YETİM KALDIK"

Mahalle sakini Nuri Güney, "Otobüsler gelmiyor. Saatlerce burada ve Üsküdar'da beklemek zorunda kalıyoruz. 8'li dolmuşlar vardı kaldırıldı. Ulaşım konusunda yetim kaldık" dedi. Mahalle sakini Muharrem Kaya da, "Otobüsler geç geliyor. Duraklarda bekliyoruz. Bazen 30 dakika bazen 40 dakika bekliyoruz." diye konuştu.

"ÜCRA BİR KÖŞEDE OLMAYAN ULAŞIM"

Her gün otobüsleri kullandığını söyleyen Ziya Eğin, "Her gün bu otobüsleri kullanıyorum. Eşimi hastaneye götürüyorum. Belediye bu işleri yapamıyor" dedi. Mahalle sakini Fikret Burçak da yaşanan sorunlarla ilgili olarak , "İstanbul'un göbeğinde insanlar Anadolu'nun ücra bir köşesinde layık görülmeyen bir hizmetle karşı karşıya kalıyor. Çaresiz kaldık. 1.5 2 saate yakın otobüs beklediğimiz oluyor." dedi.