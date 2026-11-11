Ütü masaları tarih oluyor! Yerini alan tasarım şaşırtıyor

Klasik ütü masalarının yerini hangi modeller alıyor?

Geleneksel ütü masaları, kullanılmadıkları zamanlarda katlanarak saklansa da evlerde belirli bir depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Yeni tasarımlarda ise bu ihtiyacı azaltmaya yönelik çözümler öne çıkıyor.

Duvara monte edilen katlanabilir ütü masaları, kullanılmadığında duvara doğru kapatılarak daha az yer kaplıyor. Böylece ütü yapmak için sürekli açık bir masa bulundurmaya gerek kalmıyor.